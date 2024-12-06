歐盟「南方共同市場」貿易跨步

歐盟與南美洲國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）達成期盼已久的貿易協議，但法國已矢言將會帶頭阻擋這份協議的批准。

彭博資訊報導，在歐盟執委會主席范德賴恩前往烏拉圭參加本周的南方共同市場峰會後，歐盟和南方共同市場雙方6日就貿易協議的條款達成原則性共識，儘管法國總統馬克宏已向范德賴恩表達他對協議內容「無法接受」。

在經過20多年的談判，這項協議提供了歐盟和這個由阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭創立的關稅同盟一個機會，在面對來自中國大陸的猛烈競爭和美國總統當選人川普的關稅威脅之際，為其產品開創新的市場。

這對兩聯盟而言都是有史以來達成最大的貿易協議。

這項協議的批准，在歐盟將會是一段漫長且困難的拚搏，但如果通過，將創造出一個總共擁有7.8億名消費者的龐大市場，為歐盟陷入苦戰的製造業和南方共同市場廣大的農業帶來提振。這也將加強歐盟在中國已崛起成為主要工業供應國和大宗商品採購國的南美洲的勢力版圖，並幫助兩地區隔離於川普可能發動的貿易戰之外。