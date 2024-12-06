Lululemon上修全年財測

瑜伽運動服飾商Lululemon因海外銷售強勁，上調全年業績預期，消息激勵該公司股價在6日美股早盤大漲逾15%。

市場看好Lulu概念股可望受惠，包括紡織股的儒鴻、廣越、東隆興都屬於Lulu供應鏈，未來接單也有望水漲船高。

Lululemon於5日盤後公布，上季Lululemon同店銷售成長4%，打破之前連續三季銷售放緩的頹勢。

該公司也將今年度的全年營收預期，調高到104.5億～104.9億美元，高於先前的預測是103.8億～104.8億美元，顯示這家公司擊退新出現的競爭者，並在消費者開支成長減緩之際穩住陣腳。

紡織業者表示，疫後全球運動機能服飾持續復甦，且Lululemon的訂單恢復快速，明年隨著新款機能布料持續開發，預期拉貨動能有望持續增強。

儒鴻表示，Lulu概念股為公司前五大客戶，今年以來的成長有達雙位數，目前訂單能見度已達明年上半年，沒有看到不好的訊號，可持續樂觀看待。儒鴻主要供應其機能布，成衣方面則以瑜珈服飾為主，據悉，Lulu概念股今年占儒鴻營收貢獻有望達到10%。

儒鴻先前在法說會上也提到，第4季是成衣旺季，包括既有客戶和新客戶訂單皆穩健增加，加上印尼廠產能擴增，營收動能無虞。展望2025年，既有客戶訂單的成長亦是重要動能，加上原料低檔成本效益延續，後市審慎樂觀。

去年才躋身Lulu供應鏈的廣越也看好其成長，今年前三季Lulu概念股在廣越營收占比雖僅2%，但公司看好明年成長性高，有機會增加二到三成，在主要客戶中成長性名列前茅。廣越董事長吳朝筆表示，對Lululemon的表現樂觀，未來會是廣越重要客戶，營收占比也將進一步攀升。

廣越主要代工Lululemon羽絨外套，以及針織類瑜珈服飾。廣越表示，2025年品牌客戶訂單需求強勁，目前訂單能見度已到明年第2季，並持續開發中；此外，川普就任美國總統後，其關稅政策及地緣政治預期將造成轉單效應，預估有利營運成長。