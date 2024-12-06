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美11月非農就業反彈 美股早盤上漲 Lululemon飆漲16%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
市場認為美國11月非農就業人數反彈是對10月表現進行修正，並非驟然轉熱，不影響Fed於12月再次降息的路徑。路透
市場認為美國11月非農就業人數反彈是對10月表現進行修正，並非驟然轉熱，不影響Fed於12月再次降息的路徑。路透

美國6日公布就業報告顯示，11月就業人數反彈，研判是對10月表現進行修正，並非驟然轉熱，預料聯準會（Fed）12月仍將降息1碼，激勵美股早盤上揚，美債及美股期指微幅上揚。

道瓊工業指數早盤漲86點，或0.2%，標普500指數漲0.38%，那斯達克指數漲0.64%，費城半導體指數漲0.17%；台積電ADR一度跌1.4%，輝達開低震盪，一度漲0.28%。

美國11月非農業就業人數激增22.7萬人，略高於預估的22萬人，更遠優於10月時的3.6萬人（修正數）增量；9、10兩月就業也共上修5.6萬人。薪資升幅不減，但失業率回升，11月失業率意外升至4.2%，高於預估及10月時的4.1%。

由於本日公布的就業數據不冷不熱，交易員押注Fed兩周後再次降息機率升至88%。

川普5日任命PayPal前執行長薩克斯（David O. Sacks）擔任「白宮人工智慧（AI）與加密貨幣沙皇」，主導協調政府的AI與加密貨幣政策。

比特幣4日突破10萬美元大關後拉回，比特幣最大企業持有者MicroStrategy 6日早盤漲近1%。

個股方面，Lululemon上季銷售優於預期，且打破連三季放緩的頹勢，另因海外銷售強勁，上調全年營收預期，股價6日早盤揚升16.5%。

另外，因迷因股而聲名鵲起的「咆哮小貓」Keith Gill 5日在X平台貼出的圖片引爆散戶熱情和投機性交易，使遊戲驛站（GameStop）和AMC Entertainment股價收高約6%，但AMC Entertainment在同意出售5,000萬股持股後，一度跌逾8%，6日早盤續跌逾7.5%。

失業 指數 比特幣

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