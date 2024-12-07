聯合國示警貿易五風險

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

聯合國發布的最新報告預測，今年全球貿易額將成長3.3%至創紀錄的33兆美元，但也警告明年將面臨貿易戰升溫與美國政策轉變等五大風險，並點名中國大陸、歐盟、越南及印度等對美享有龐大貿易順差國家，可能容易受到美國貿易政策改變的影響，台灣也是高風險經濟體之一。

聯合國貿易暨發展會議5日指出，今年全球貨物和服務貿易總額預估將比去年增加1兆美元，達到創新高的33兆美元。

展望明年，UNCTAD說，隨著貿易保護主義抬頭，明年國際貿易形勢將沒那麼明朗，並列舉五大風險：

美國貿易政策立場轉變：美國預料將採取更加保護主義的貿易政策，可能不只針對特定產品課徵新關稅，而是更廣泛執行。

貿易管制的漣漪效應：一國片面與高度管制的貿易政策，向來會引發其他國家報復，造成貿易壁壘不斷升高的循環，且對全球價值鏈特定環節課徵關稅，也會造成漣漪效應，形成更難預測的全球貿易環境。

補貼增加與貿易管制措施：各國貿易管制措施增加、扶植國內永續與環保產品的政策，預料將負面衝擊國際貿易成長。

美元對全球貿易的衝擊：地緣政治緊張和美國政策轉變預料可能導致美元升值，但聯準會明年潛在降息行動也可能弱化美元，多數大宗商品和跨國貿易都以美元計價，美元後市不確定性也造成全球貿易不確定性。

船運成本下滑：貨櫃海運需求已在今年下半年下滑，雖然這些指數顯示海運成本下滑，卻也暗示中間財與加工品的全球需求減弱。

美國 聯合國 關稅

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