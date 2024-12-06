快訊

羽球／向女友「十元」求婚成功 王齊麟：我跪下跟她一樣高

美國11月就業強勁反彈 預料Fed本月將再降息1碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國11月就業人數強勁反彈。美聯社
美國11月就業人數強勁反彈。美聯社

美國11月就業人數強勁反彈，比預估略高，9、10兩月人數也溫和上修，薪資升幅不減，但失業率回升。綜合研判顯示就業回升是在對10月的超弱表現進行修正，並非驟然轉熱，預料聯準會（Fed）12月會議仍將降息1碼。

主要數據如下：

非農業就業人數僅激增22.7萬人，比預估的22萬人更高，更遠優於10月時的3.6萬人（修正數）增量；9、10兩月就業也共上修5.6萬人。

民間部門就業回升19.4萬人，低於預估的20.5萬人增量，但比10月時減少2,000人（修正數）大幅好轉；製造業增加2.2萬人，低於預估的3萬人增量，但也比10月時減少4.8萬人（修正數）明顯改善。

平均時薪月升幅維持為0.4%，高於預估的0.3%；比去年同期上升4.0%，升幅與10月相同，比預估的3.9%升幅略高；平均每人每周工時維持4.3小時，也符合預估。

失業率意外上升到4.2%，高於預估及10月時的4.1%；勞動參與率再降0.1個百分點，為62.5%，低於預估的62.7%。

就業不足率上升0.1個百分點，為7.8%。

失業 美國 聯準會 薪資 降息

延伸閱讀

研華11月營收寫今年次高 神基創同期新高

全球股票基過去一周金錢潮湧進 無視法國和南韓政治動盪

11月集中市場有交易戶數374萬戶 終止連3降

12月中將再降息1碼？00687B配發0.38元…買債訴求「安心感」

相關新聞

川普行情何時熄火？多頭分析師揭「4警訊」預示美股這時轉跌

美股主要指數近來迭創新高，大盤一拉回就觸動逢低承接買盤，即使南韓驚傳短命戒嚴、法國政府在不信任投票中垮台，也沒能稍挫美股...

美國11月就業強勁反彈 預料Fed本月將再降息1碼

美國11月就業人數強勁反彈，比預估略高，9、10兩月人數也溫和上修，薪資升幅不減，但失業率回升。綜合研判顯示就業回升是在...

全球股票基過去一周金錢潮湧進 無視法國和南韓政治動盪

在美國強勁經濟成長前景和對科技股樂觀引發的破紀錄漲勢帶動下，全球股票基金過去一周湧入了可觀的大量資金，儘管法國和南韓正陷...

安撫川普？印度央行總裁：金磚國家無意創建共同貨幣

印度央行總裁達斯表示，金磚國家並不打算創建共同貨幣並減少使用美元，試圖淡化這項激怒川普的提案。

全球最大銅出口國智利11月CPI年升4.7％ 仍高於央行目標區間

全球最大銅出口國智利國家統計局（INE）6日公布，11月消費者物價比10月上漲0.2%，低於經濟學家預期的0.3%。

蘇姿丰入選「金融時報」年度最具影響力女性 由蔡英文撰文介紹

英國「金融時報」今天公布2024年25位最具影響力女性名單，美國人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。