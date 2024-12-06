美國11月就業強勁反彈 預料Fed本月將再降息1碼

美國11月就業人數強勁反彈，比預估略高，9、10兩月人數也溫和上修，薪資升幅不減，但失業率回升。綜合研判顯示就業回升是在對10月的超弱表現進行修正，並非驟然轉熱，預料聯準會（Fed）12月會議仍將降息1碼。

主要數據如下：

非農業就業人數僅激增22.7萬人，比預估的22萬人更高，更遠優於10月時的3.6萬人（修正數）增量；9、10兩月就業也共上修5.6萬人。

民間部門就業回升19.4萬人，低於預估的20.5萬人增量，但比10月時減少2,000人（修正數）大幅好轉；製造業增加2.2萬人，低於預估的3萬人增量，但也比10月時減少4.8萬人（修正數）明顯改善。

平均時薪月升幅維持為0.4%，高於預估的0.3%；比去年同期上升4.0%，升幅與10月相同，比預估的3.9%升幅略高；平均每人每周工時維持4.3小時，也符合預估。

失業率意外上升到4.2%，高於預估及10月時的4.1%；勞動參與率再降0.1個百分點，為62.5%，低於預估的62.7%。

就業不足率上升0.1個百分點，為7.8%。