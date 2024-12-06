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全球股票基過去一周金錢潮湧進 無視法國和南韓政治動盪

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
儘管法國和南韓正陷入政治動盪，全球股票基金過去一周湧入了可觀的大量資金。路透
儘管法國和南韓正陷入政治動盪，全球股票基金過去一周湧入了可觀的大量資金。路透

美國強勁經濟成長前景和對科技股樂觀引發的破紀錄漲勢帶動下，全球股票基金過去一周湧入了可觀的大量資金，儘管法國南韓正陷入政治動盪。

路透報導，LSEG Lipper數據顯示，在截至4日為止的一周內，投資人共投入218億美元至全球的股票基金，金額為11月13日來最大。其中美國股票基金的淨流入金額最高，達到88.5億美元；接下來依序是歐洲的59.2億美元和亞洲的45.8億美元。

瑞銀全球財富管理公司投資長海菲爾表示，美國經濟的潛在實力和進一步降息，應提供了投資人進一步這麼做的動力。雖然歐元區面臨經濟阻礙，但由於通膨放緩，歐洲央行（ECB）本月預計將進行今年第四度降息，並預期繼續寬鬆到明年6月，也為價格合理的歐股加強有利環境。

若從類股來看，金融股和工業股分別吸引到可觀的8.13億和5.73億美元；醫療和科技股則分別淨流出7.9億和6.2億美元。

另一方面，全球債券基金則是已連續第50周受到投資人歡迎，過去一周淨增加108.2億美元資金。其中高殖利率、美元計價中期、以及參與放貸基金的表現最為突出，分別吸引到16.9億、14.3億和8.8億美元資金。

同時，全球的貨幣市場基金過去一周淨買進額為1,694億美元，是2020年4月初以來單周最大。

南韓 投資人 法國 美國 股票

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