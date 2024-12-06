安撫川普？印度央行總裁：金磚國家無意創建共同貨幣

印度央行總裁達斯表示，金磚國家並不打算創建共同貨幣並減少使用美元，試圖淡化這項激怒川普的提案。

彭博資訊報導，達斯在6日的政策會後簡報上說：「金磚貨幣是其中一個成員國所提出的想法，有經過討論，但並未作出任何決定。」「要知道金磚國家散布世界各地，不像歐元區國家緊緊相連。」

在這之前，美國總統當選人川普已警告金磚國家，需承諾不會創建作為美元替代品的新貨幣，他也再度要脅會對不服從的國家課徵100%關稅。

為降低對美元的依賴，印度已試圖提高本幣盧比在跨境支付中的比重，此舉是莫迪總理提升印度國際能見度、並將自身定位為中國大陸以外製造重鎮策略的一環。

達斯說：「我們並未採取任何去美元化的措施。我們希望降低印度貿易的風險，因為過度依賴單一貨幣，有時會承受其升值或貶值的影響。」