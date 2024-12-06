全球最大銅出口國智利11月CPI年升4.7％ 仍高於央行目標區間

全球最大銅出口國智利國家統計局（INE）6日公布，11月消費者物價比10月上漲0.2%，低於經濟學家預期的0.3%。

INE表示，若與一年前相比，智利11月消費者物價指數攀升4.2%，升幅雖小於10月的4.7%，仍高於智利央行的2%-4%目標區間。

在智利CPI的13個組成類別中，有十類在11月上漲，最大漲幅來自居家設備與維修成本，躍漲1.6%，資訊及通訊物價則上漲0.8%。

在11月物價月比下跌的類別中，食品與非酒精飲料各下滑0.3%，跌幅較大。

智利央行在10月降息1碼至5.25%後，最近受訪的交易員預期，該央行12月將再調降基準利率1碼至5.0%。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）智利首席經濟學家Jorge Selaive表示，最新通膨數據「降低12月調降貨幣政策利率的可能性」。