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再下一城！Waymo自駕叫車服務 將進軍邁阿密

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
Waymo進軍邁阿密。美聯社
Waymo進軍邁阿密。美聯社

Google母公司字母（Alphabet）旗下的自駕公司Waymo於5日表示，將擴大自駕叫車服務的提供範圍至佛羅里達州的邁阿密市，營運據點再添一座城市，以在競爭愈趨激烈的市場取得優勢。

Waymo計劃於明年初在邁阿密街頭引進自駕車，目標是2026年透過「Waymo One」叫車應用程式（App）提供服務。

Waymo已在鳳凰城、洛杉磯舊金山與奧斯汀提供服務，現在再擴大營運範圍至邁阿密，正值該公司在發生好幾起涉及自駕技術的意外事務後，正遭美國安全監管部門嚴格檢視的關鍵時刻。

自駕車市場競爭激烈，尤其通用汽車（GM）Cruise、亞馬遜Zoox及與新進業者特斯拉（Tesla）所提供的服務，都對努力想在自駕科技領域建立並維持市場主宰地位的Waymo，帶來龐大挑戰。

Waymo也宣布和汽車金融新創公司Moove合作，由Moove管理Waymo的車隊營運、設施及充電基礎設施，先從亞利桑納州鳳凰城開始。

Waymo已在11月開放洛杉磯所有人使用其叫車服務，10月也已結束字母引領的56億美元籌資行動。

洛杉磯 舊金山 邁阿密

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