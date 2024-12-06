蘇姿丰入選「金融時報」年度最具影響力女性 由蔡英文撰文介紹

英國「金融時報」今天公布2024年25位最具影響力女性名單，美國人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰入選，由前總統蔡英文撰文介紹她的成就。其他上榜人包括歌手泰勒絲與歐盟執委會主席范德賴恩等人。

「金融時報」（Financial Times）邀請蔡英文撰寫介紹詞，她在文中提到，蘇姿丰是一名開拓者，在台灣開啟人生旅程，3歲隨家人移居美國，並於24歲取得麻省理工學院（MIT）電機工程博士學位。

蔡英文寫道，蘇姿丰是最早研究「絕緣層上覆矽」（SOI）技術的人之一；自此之後，她為半導體新技術作出關鍵貢獻，這些技術帶來新的產業標準，從德州儀器（Texas Instruments）半導體製程及設備中心、國際商業機器公司（IBM）新興產品部，乃至飛思卡爾半導體（Freescale Semiconductor）紛紛跟進。

此外，蔡英文還指出，蘇姿丰打破了玻璃天花板，成為總部位於矽谷的超微首位女性執行長，更打破該行業中的刻板印象。

蔡英文提及，蘇姿丰曾獲電機及電子工程師學會（IEEE）授予半導體產業最高榮譽「羅伯特．諾伊斯獎章（Robert N. Noyce Medal）」，並倡導科學、科技、工程和數學（STEM）產業的多元、平等和包容。

蔡英文指出，蘇姿丰是一個榜樣，也是毅力和力量的典範，激勵我們所有人。

2021年，蔡英文也曾入選「金融時報」年度25位最具影響力女性名單，當時是由前英國廣播公司（BBC）中國新聞主編葛瑞西（Carrie Gracie）撰寫介紹詞。

除了蘇姿丰、美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），今年其他入選的女性還有：