南韓政治風暴未歇 亞股漲跌互見結束1周震盪

亞洲股市今天以漲跌互見結束本週震盪行情，其中南韓的股匯市仍承受賣壓，因為總統尹錫悅3日掀起戒嚴風波後面臨彈劾，政治生涯命懸一線。

法新社報導，尹錫悅當天深夜發動戲劇性的短命戒嚴後，南韓國會準備明天表決他的彈劾案。儘管分析師認為，這場危機對經濟帶來的餘波很可能有限；但南韓政治風暴仍未平息。

尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨黨魁韓東勳昨天才說，他會阻擋彈劾案過關。黨內另1位領袖人士也強調，所有108位國民力量黨國會議員全都會支持尹錫悅。

但韓東勳今天卻以尹錫悅對國家構成重大危險為由，要求他因為戒嚴事件下台。這實際上保證彈劾案將有足夠票數通過。

美國股市3大指數昨天收盤也全都自空前高點回落，投資人等待今天將公布的11月美國就業報告，結果可能影響美國聯邦準備理事會（Fed）本月是否將決定調降利率。

首爾股市今天一度跌逾1%，收盤跌幅收斂至0.6%；韓元兌美元匯價也一度貶值至1420韓元。東京股市收低0.8%，雪梨、新加坡、台北和威靈頓股市也都收跌。

不過，香港和上海股市今天分別收高1.6%和1.1%，因為傳出中國年度中央經濟工作會議將於11日登場，包括國家主席習近平等中國領導高層將出席，投資人冀望屆時會宣布一些新的振興措施。

馬尼拉、曼谷和雅加達股市今天同樣收漲。