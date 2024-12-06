快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

韓媒：英特爾18A製程良率不到10% 博通已撤單

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
曾大力提倡投資晶圓代工事業的基辛格已不再，英特爾可能將焦點由晶圓代工事業轉向製造和產品部門。路透
曾大力提倡投資晶圓代工事業的基辛格已不再，英特爾可能將焦點由晶圓代工事業轉向製造和產品部門。路透

南韓媒體驚爆，英特爾18A製程良率據傳僅不到10%，震驚市場，博通（Broadcom）也已取消英特爾訂單，尋找可行的替代供應商，使英特爾的處境更加艱困。

科技網站Wccftech指出，南韓朝鮮日報日前在報導英特爾前執行長基辛格閃退的新聞時，提到英特爾晶圓代工服務（IFS）預定明年量產的18A製程，良率還不到10%，報導也引述南韓產業分析師指出，博通已取消在英特爾的訂單，轉而可行的替代供應商。

先前有報導指出，作為英特爾晶圓代工大客戶之一的博通，不滿意英特爾的18A製程，工程師聲稱該製程還無法進入量產階段。朝鮮日報說，IFS良率低又未獲致成功，是基辛格「被逼退」的主因之一。

相較下，英特爾的頭號對手台積電儘管在「節點尺寸」方面稍微落後，但科技新聞網站Tom's Hardware指出，台積電的N2（2奈米）製程被認為是遠優於英特爾18A製程。

基辛格2021年上任後，大力提倡投資IFS，如今他卸任後，英特爾可能將焦點從晶圓代工事業轉向製造和產品部門，分拆出售或整併IFS事業可能仍是選項之一。

南韓 台積電 網站

延伸閱讀

英特爾新CEO 要懂晶圓代工

全民權證／仁寶 押價內外10%

里昂：看好AI GPU及AI ASIC 按讚日月光投控等四台股

季辛格退休後的英特爾 陸行之：應由台積電接手營運

相關新聞

美最新晶片出口禁令 為何未納入陸半導體巨頭？傳是因這國抗議

美國在其最新一輪晶片出口禁令中，並未納入中國大陸最大動態隨機存取記憶體（DRAM）廠商長鑫存儲等廠商，據傳是因為日本反對...

南韓政治風暴未歇 亞股漲跌互見結束1周震盪

亞洲股市今天以漲跌互見結束本週震盪行情，其中南韓的股匯市仍承受賣壓，因為總統尹錫悅3日掀起戒嚴風波後面臨彈劾，政治生涯命...

英特爾任命2名新董事 似乎透露尋覓新任CEO的線索與策略

美國晶片大廠英特爾（Intel）在尋覓新任執行長之際，5日任命兩名擁有半導體工程專業的晶片業老將加入董事會，似乎也透露出...

Google打造新AI天氣預測系統 稱準確度勝最先進系統

美國科技巨擘谷歌（Google）旗下實驗室打造全新的人工智慧（AI）天氣模型，可在短時間做出準確度絕佳的未來15日天氣預...

韓媒：英特爾18A製程良率不到10% 博通已撤單

南韓媒體驚爆，英特爾18A製程良率據傳僅不到10%，震驚市場，博通（Broadcom）也已取消英特爾訂單，尋找可行的替代...

聯合國警告全球貿易明年遇5大風險 川普可能對付這些國家

聯合國發布的最新報告預測，今年全球貿易額將成長3.3%至創紀錄的33兆美元，但也警告明年將面臨貿易戰升溫與美國政策轉變等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。