Google打造新AI天氣預測系統 稱準確度勝最先進系統

美國科技巨擘谷歌（Google）旗下實驗室打造全新的人工智慧（AI）天氣模型，可在短時間做出準確度絕佳的未來15日天氣預測。隨著氣候變遷加劇，該模型還可能用來拯救生命。

法新社報導，打造天氣預測模型GenCast的倫敦AI研究實驗室Google DeepMind 4日表示，相較於目前全球最先進的氣候預測模型，這個新模型「展示了更強的預測技術」。

為35國製作天氣預測資料的歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF），一般認為是全球氣象預測準確度的標竿。

不過DeepMind指出，在2019年開始的全球1320個現實環境中進行測試，結果GenCast在超過97%情況下，預測準確度擊敗歐洲中期天氣預報中心。這項報告的細節刊登於權威科學期刊「自然」（Nature）。

歐洲中期天氣預報中心主管哈畢耶（FlorenceRabier）告訴法新社，這項計畫是將AI整合至天氣預測的「第一步」，但「確實是躍進一大步」。她說，在這個階段，這個模型可用來補強自家目前模型。

GenCast的訓練資料為1979到2018年這40年期間的溫度、風速以及氣壓等數據，只需短短8分鐘就能做出未來15日的天氣預測，較當前最先進模型製作資料所需的數小時大幅縮短。

DeepMind還說，在預測極熱、極冷和高風速方面，GenCast「表現穩定優於」目前最先進的預測模型。

DeepMind指出：「對極端氣候風險的預測準確度愈高，愈能協助各國官員保護更多人命、避免蒙受損失，還能節省金錢。」