聯合國警告全球貿易明年遇5大風險 川普可能對付這些國家

聯合國發布的最新報告預測，今年全球貿易額將成長3.3%至創紀錄的33兆美元，但也警告明年將面臨貿易戰升溫與美國政策轉變等五大風險，並且點名中國大陸、歐盟、越南及印度等對美享有龐大貿易順差的國家，可能容易受到美國貿易政策改變的影響，台灣也是高風險經濟體之一。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）5日發布「全球貿易更新」報告指出，今年全球貨物和服務貿易總額預估將比去年增加1兆美元，達到創新高的33兆美元。其中，今年服務貿易估將成長7%，貨物貿易將成長2%。

報告指出，今年的全球貿易延續去年下半年開始的逐步成長趨勢，過去四季以來，開發中國家的貿易成長普遍快於已開發國家，但這個趨勢在今年第3季扭轉，貿易成長主要是由已開發經濟體的正面動能帶動，相較下，東亞的貿易成長停滯，一些大型亞洲開發中經濟體甚至出現負成長。

UNCTAD指出，全球服務與貨物貿易額上季都季比成長，預期本季將繼續增長，部分受到美國貿易政策可能調整的提前拉貨潮帶動。

展望明年，UNCTAD說，隨著貿易保護主義抬頭，明年國際貿易形勢將沒那麼明朗，「美國潛在的政策轉變讓2025年貿易前景蒙上陰影，包括可能擾亂全球價值鏈、並影響主要貿易夥伴的更廣泛關稅」。報告也列出導致明年全球貿易展望非常不確定的五大因素：

美國貿易政策立場轉變：美國預料將採取更加保護主義的貿易政策，可能不只針對特定產品課徵新關稅，而是更廣泛執行，也不只影響美國的地緣政治對手，還包括關鍵貿易夥伴，特別是關稅壁壘較高、對美國又有龐大貿易順差的國家。

報告指出，以2023年貨物貿易額來看，最易受到美國貿易政策變動所影響的國家，包括中國大陸（對美貿易順差約2,800億美元）、歐盟（2,050億美元）、越南（1,050億美元）以及印度（450億美元）。報告雖未點名台灣，但內容的對美國貿易政策不確定性曝險地圖顯示，台灣被列為關稅壁壘較高、對美國又有龐大貿易順差的經濟體。

其他對美享有貿易順差的國家也可能面臨部分風險，包括墨西哥（1,500億美元）、加拿大（700億美元）、日本（700億美元）以及南韓（500億美元），但遭徵收的關稅稅率相對較低，或已與美國簽有貿易協定。

美國關稅即便只有微幅變動，都會對全球貿易動能造成重大影響，因為美國是主要消費者市場，且跨境價值鏈也彼此互聯。

貿易管制的漣漪效應：一國片面與高度管制的貿易政策，向來會引發其他國家報復，造成貿易壁壘不斷升高的循環，終捲入第三方，而且對全球價值鏈特定環節課徵關稅，也會造成漣漪效應，形成更難預測的全球貿易環境，從而對國際貿易、以及投資和整體經濟成長造成負面衝擊。

補貼增加與貿易管制措施：2025年全球產業和貿易政策仍將受到各國國安優先、及迫切須履行氣候承諾等立場所形塑。貿易管制措施增加、以及扶植國內永續與環保產品的政策，預料將負面衝擊國際貿易成長，特別是戰略產業。

美元對全球貿易的衝擊：地緣政治緊張和美國政策轉變預料可能導致美元升值，但聯準會（Fed）明年潛在的降息行動也可能弱化美元，由於多數大宗商品和跨國貿易都是以美元計價，美元匯率對全球貿易至關緊要，因此美元後市的不確定性也造成全球貿易的不確定性。

船運成本下滑：貨櫃海運需求已在今年下半年下滑，也反映在上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大跌，雖然這些指數顯示海運成本下滑，卻也暗示中間財與加工品的全球需求減弱。