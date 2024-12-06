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OpenAI推出ChatGPT Pro方案 月費200美元可完整體驗o1模型

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
OpenAI推出更高價的訂閱方案，月費高達200美元。路透
OpenAI推出更高價的訂閱方案，月費高達200美元。路透

OpenAI公司正為旗下的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT推出更高價位的Pro方案，訂閱這個新方案的用戶，可無限制存取該公司新推的「推理」模型o1完整版。

該公司5日表示，推出o1模型的完整版，取代最初在今年9月、以「草莓」為代號、採限量預覽形式發布的o1-preview。新的o1模型自6日起對ChatGPT Plus和Team用戶有限度開放，而Enterprise和Edu用戶則可於下周開始使用。

OpenAI同時推出ChatGPT Pro，這是一項月費200美元的新訂閱方案，提供包含不限次數使用OpenAI o1、GPT-4o和進階語音模式等權限。此外，該方案還提供一個專屬於Pro用戶的o1版本（稱為o1專業模式），使用更多運算資源以解決最困難的問題，並提供最佳解答。

該公司仍將持續提供每月20美元的Plus方案，該方案包括新功能的搶先體驗、對公司所有模型的使用權（不包括更強大的o1版本）等更多內容。

ChatGPT OpenAI 語音

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