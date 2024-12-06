蘇姿丰：AI發展超快速 AMD能準時出更好產品

超微（AMD）執行長蘇姿丰接受彭博資訊專訪表示，她深信人工智慧（AI）是她職涯中所見過的最具有變革能力的科技，AI發展速度之快，超乎先前所見的任何事物。

蘇姿丰說：「我十分相信AI是我職涯中所見過最具變革的技術。速度比任何我們見過的都還快。像是過去18個月的的進展，比過去10多年都還要多。」

蘇姿丰說，她發現自己愈來愈認同競爭同業對於AI晶片願景的高大宣示。她預估AI晶片市場規模將以每年60%速度成長，在2028年時到達5,000億美元。亦即屆時這類產品的市場規模，會等於現在整個產業。

蘇姿丰相信，這麼大的市場前景，代表每個能製造出優良產品的公司，都有足夠的成長空間。不同於以往，AMD相對中等的資源將不會是個障礙。

她說：「跟其他大公司相比，我們總是處於一個人力不一定跟他們一樣多的位置，然而我們一定會在特定技術能力方面，就產業影響力，和高於自己量級的對手較量。」

蘇姿丰表示，現在電腦運算業界最令人興奮的部分，就是如何讓AI可以運作。AMD想法是，AI將是無所不在。各種應用、各種產品、各個場所，都會有AI，需要相應的算力。她說，AMD「現在已經站在這樣的位置上了」。

彭博指出，蘇姿丰帶領的AMD，新的機會和挑戰是AI晶片和輝達（Nvidia），投資人已據以對AMD的進展打成績。

和現在AI晶片稱霸、市占遙遙領先的輝達（Nvidia）比較，AMD目前相對失色，投資人的關心程度也差很多。AMD和英特爾（Intel）今年資料中心事業的營收加起來，都沒有輝達多。過去與AMD一樣活在英特爾陰影下的輝達，已變成全球市值最大的公司，成為比英特爾、AMD大得多的晶片公司。不過，AMD也把英特爾比了下去，現在市值近2,200億美元，是英特爾的兩倍多。

多年來，蘇姿丰經常和輝達創辦人兼執行長黃仁勳被公開比較。蘇姿丰說，黃仁勳很傑出，她完全讚揚他。兩人雖是遠親，但直到各自成為科技公司的高階主管後，才在產業活動上碰到面。

蘇姿丰強調，她的公司一定能夠準時做出更好的產品。今年她在公司財報公布時，不斷提高對於AI加速器事業的銷售預測，最近一次是將AMD今年AI晶片營收預測上修至50億美元，數字是英特爾提出的十倍。