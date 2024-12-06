印度央行調降存準率2碼挹注流動性 但沒調降基準利率

印度央行今天宣布維持基準利率不變，理由是通膨仍高，這使得一些原本預期央行會降息支撐經濟的投資人失望。不過，印度央行同日宣布調降存款準備金率，藉此提升銀行體系的流動性。

印度央行貨幣政策委員會6日以4比2的投票結果，決定將附買回利率維持在6.5%，符合市場預期；央行將存準率調降2碼至4%，緩解可能的流動性壓力。存款準備金率是銀行必須提撥、存放在央行的存款比率。

在央行調降存準率後，印度股市短暫逆轉跌勢，NSE Nifty 50指數盤中上漲0.1%。印度10年期公債殖利率攀升4個基點至7.72%，盧比匯率小幅升值。

印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）在直播的談話中表示：「在這個關鍵時刻以及必須務實的情況下，我們維持謹慎。」「目前的利率維持不變是適當且必要的」，但如果經濟成長持續放緩，「可能需要政策支持」。

印度10月的通膨率達到6.21%，為14個月來高點，遠高於央行設定的4%目標。達斯先前曾表示，在當前階段降息是「非常冒險的」，他不急著跟進全球央行的寬鬆潮。

印度央行已經近兩年維持利率不變，但隨著今年第3季經濟成長率意外降至5.4%，降息的呼聲愈來愈高。印度財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）和商工部長高約爾（Piyush Goyal）近月來都呼籲降息。

對於截至2025年3月底止的全年度，印度央行將經濟成長率預估值從7.2%降至6.6%，並且將通膨率預估值從4.5%調升至4.8%。達斯表示，央行必須等待數據證實通膨下降的趨勢。

由於央行進行外匯干預，銀行體系中的過剩流動性已經減少，預期在12月中旬因預繳稅款流出而進一步緊縮。印度上一次調降存準率是在2020年。

Kotak Mahindra銀行經濟分析師巴德瓦杰表示：「印度央行注意到持續緊縮的流動性，因此調降了存準率。我們預期明年2月有將附買回利率調降1碼的空間。

「印度儲備銀行注意到了持續收緊的流動性，因此下調了法定存款準備金率，」Kotak Mahindra銀行經濟學家烏帕斯娜·巴德瓦杰表示。「我們認為2月份可能會有25個基點的回購利率下調空間。」