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特斯拉股價再刷一年新高 自駕計程車利多釋出

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉11月在洛杉磯車展上展示的 Cybercab。 路透
特斯拉11月在洛杉磯車展上展示的 Cybercab。 路透

特斯拉（Tesla）股價周四（5日）盤中一度大漲4.89%至375.43美元，收盤時漲幅雖縮至3.23%，收369.49美元，仍再刷新一年來最高水準，因為投資人評估特斯拉自駕計程車（Cybercab）所釋出的最新細節。

特斯拉股價最高紀錄為410美元，時間要回溯到2021年11月4日。

周四推升特斯拉股價的一大原因是Cybercab預定2026年開始銷售。特斯拉的工程師在周三表示，Cybercab大約只需要用到Model 3的一半零組件，投資人因而認為，這代表生產Cybercab的成本將遠低於目前銷售的車款。

特斯拉在10月發表Cybercab。公司計劃提前在明（2025）年年末就推出自駕計程車服務，車隊先採用特斯拉目前已有的車款，輔以最高等級的輔助駕駛軟體。

根據Wedbush分析師艾夫斯的估計，自駕事業對特斯拉是個兆元等級的商機。

特斯拉股價繼周三創一年新高後，周四又再刷新紀錄，投資人顯然不擔心特斯拉今年的交車量，以及執行長馬斯克的天價薪酬案又被法官否決。高盛分析師狄倫尼在周三的報告裡提到，他認為特斯拉今年的交車量不會比去年成長，儘管特斯拉高管在最近的財報會上有信心今年仍會有成長。

如果特斯拉今年的交車量要比去年多，本季的交車量必須至少要有51.5萬輛。狄倫尼估計交車量只會接近51萬輛；Guggenheim分析師裘席考的估計更少，他說本季只會交出49.1萬輛，「我們沒看到有數據支持交車量會在50萬輛以上」。

道瓊社分析，重點要放在明年交車量的表現會是如何。特斯拉自己定下的目標是成長20%至30%，等於2025年的交車量要大約在230萬輛。然而根據FactSet的資料，華爾街目前估計特斯拉明年的交車量，將是210萬輛。

分析師 投資人 特斯拉

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