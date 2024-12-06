AI伺服器帶動銷售勁揚 慧與科技財報優預期
慧與科技（HPE）5日（周四）公布財報，上季營收優於市場預期，用於AI工作的伺服器銷售大增。
在截至10月底的第4季，營收增加15%至85億美元，分析師平均預期83億美元。扣除部分項目後，每股盈餘58美分，高於華爾街平均預期的56美分。
對於截至1月底的本季，該公司預估銷售成長率在「15%左右」。分析師平均預估也是15%。扣除部分項目後，每股盈餘是47至52美分。分析師平均預估48美分。
運行AI工作負戴的高效能運算需求，帶動了HPE、戴爾和美超微在內多家硬體製造商的蓬勃發展。上季，HPE來自AI系統的營收增加16%到15億美元。伺服器部門的銷售躍升32%到47億美元。
業務包括網路設備的Intelligent Edge部門，營收則下滑20%至11億美元，符合預估。
HPE股價在紐約以21.65美元做收後，在盤後交易上漲約2%。截至周四收盤，該股今年來已上漲28%。
今年1月，這家總部位於德州的硬體公司宣布，䌽斥資140億美元收購Juniper Networks，合併後朝網路業務發展。HPE預計交易在2025年的「早期」完成。執行長Antonio Neri表示，正與美國司法部通力合作，而在歐盟、英國、澳洲、南韓等地都已經獲得「無條件批准」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言