AI伺服器帶動銷售勁揚 慧與科技財報優預期

慧與科技（HPE）5日（周四）公布財報，上季營收優於市場預期，用於AI工作的伺服器銷售大增。

在截至10月底的第4季，營收增加15%至85億美元，分析師平均預期83億美元。扣除部分項目後，每股盈餘58美分，高於華爾街平均預期的56美分。

對於截至1月底的本季，該公司預估銷售成長率在「15%左右」。分析師平均預估也是15%。扣除部分項目後，每股盈餘是47至52美分。分析師平均預估48美分。

運行AI工作負戴的高效能運算需求，帶動了HPE、戴爾和美超微在內多家硬體製造商的蓬勃發展。上季，HPE來自AI系統的營收增加16%到15億美元。伺服器部門的銷售躍升32%到47億美元。

業務包括網路設備的Intelligent Edge部門，營收則下滑20%至11億美元，符合預估。

HPE股價在紐約以21.65美元做收後，在盤後交易上漲約2%。截至周四收盤，該股今年來已上漲28%。

今年1月，這家總部位於德州的硬體公司宣布，䌽斥資140億美元收購Juniper Networks，合併後朝網路業務發展。HPE預計交易在2025年的「早期」完成。執行長Antonio Neri表示，正與美國司法部通力合作，而在歐盟、英國、澳洲、南韓等地都已經獲得「無條件批准」。