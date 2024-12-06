SIA：全球半導體10月銷售569億美元 再創新高
美國半導體產業協會（SIA）統計，10月全球半導體銷售額達569億美元，較9月增加2.8%，再創新高，較去年同期增加22.1%。
SIA指出，美洲10月半導體銷售月增8.3%，年增54%，月增和年増幅度最大；歐洲銷售月增1.3%，年減7%，中國銷售月增1%、年增17%，日本銷售月增0.2%、年增7.4%，亞太及其他地區銷售月減0.7%、年增12.1%。
SIA表示，全球半導體銷售連續7個月成長，預期2024年總銷售額將增長近20%，高於先前預期，2025年可望持續增長2位數百分比。
世界半導體貿易統計組織（WSTS）日前調升2024年半導體銷售額預估，預期將增長19%，達到6269億美元；2025年將進一步達6972億美元，較今年增加11.2%。
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