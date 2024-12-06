SIA：全球半導體10月銷售569億美元 再創新高

丸龜製麵2024年6月25日推出「丸龜Q拿茲」(5個含稅300日圓)，上市6天銷售量就突破100萬份。這樣的速度和2021年4月推出的丸龜製麵最暢銷商品「丸龜烏龍便當」比，幾乎是2倍。讓人完全想不到「烏龍麵店製作的甜甜圈」，正全速前進。

2024-12-06 09:58