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英特爾新聘兩位晶片業老將為董事 ASML前CEO和微芯董座入列

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
艾司摩爾前執行長麥瑞斯（Eric Meurice）。 美聯社
艾司摩爾前執行長麥瑞斯（Eric Meurice）。 美聯社

英特爾（Intel）在基辛格閃電退休後，還在尋覓新的執行長接任人選，周四（5日）新聘兩位晶片業界老將加入董事會。他們是晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）前執行長麥瑞斯（Eric Meurice）和微芯科技（Microchip Technology）臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）。

麥瑞斯和桑吉以前都曾經在英特爾工作過。

麥瑞斯2004年至2013年領導艾司摩爾，1984年至1989年任職英特爾，他也曾在Thomson、戴爾、ITT半導體工作過。艾司摩爾現在生產的極紫外光（EUV）微影設備，是先進製程必備工具，英特爾採用相關設備延誤，讓它製造實力落後台積電好幾年。

桑吉是微芯董事長，1991年至2021年擔任微芯執行長，上個月剛回鍋擔任臨時執行長，幫助公司因車用客戶需求減緩面臨的困境。根據他的領英頁面敘述，任職英特爾的時間是1978年至1988年。

英特爾現在仍苦於在先進晶片製造方面趕上輝達（Nvidia）、台積電等競爭對手。AI晶片設計能力落後輝達，製造更小、效能更高半導體的表現也比不上台積電。

周一基辛格閃退英特爾執行長和董事會職位，他在職時，背負了重建英特爾領導地位的重任，然而，要做代工的投資燒錢太多，公司市值大減，現在比輝達小逾30倍。

接替基辛格出任執行長的人選，傳出正在評估幾位外部人士，包括今年稍早辭去英特爾董事的陳立武（Lip-Bu Tan）。本周稍早，英特爾共同臨時執行長兼財務長辛斯納表示，執行長繼任者必須具備製造專長並且有產品經驗。

微芯科技臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）。 美聯社
微芯科技臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）。 美聯社

半導體 台積電

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