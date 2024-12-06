Lululemon上修全年營收財測 股價盤後大漲近10%
瑜珈運動服飾商露露檸檬（Lululemon）因為海外銷售強勁，小幅上修全年營收展望，顯示這家高檔運動品牌公司擊退新出現的競爭者，並且在消費者開支成長減緩之際穩住方向。公司股價因此利多消息，在周四（5日）紐約股市盤後交易噴漲近10%。
Lululemon現在將目前會計年度的全年營收預期，調高到104.5億～104.9億美元，先前的預測是103.8億～104.8億美元。公司第3季國際市場同店銷售強勁成長，但在美洲市場則是呈現衰退。
Lululemon今年股價截至周四收盤，下跌了33%，同期間標普500指數上漲27%。
上季Lululemon同店銷售成長4%，終於打破之前連續三季銷售放緩的頹勢。執行長麥唐諾（Calvin McDonald）押注公司能夠重新點燃市場需求，方法包括擴增產品品項、納入更多寬鬆樣式等。
根據Lululemon的年度營收策略計畫，2026年以前，要拚到年營收125億美元目標，這主要仰賴國際市場的成長、拓展線上銷售、增加更多男士產品。
Lululemon面臨一些新的競爭者，以較低價格供應瑜珈緊身褲，第3季在美國的銷售持平，不過麥唐諾在周四的財報法說會上表示，美國市場有望藉由加入新產品而出現成長機會；國際市場的動能則是全部都相當強勁。
截至10月27日的公司會計年度第3季，Lululemon營收年增9%至24億美元，優於市場預期；毛利率58.5%也優於預期。
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