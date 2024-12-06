快訊

陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

放棄與大谷翔平續贊助約 亞瑟士失望但為何不後悔？

早餐吃水果優格、穀片很健康？科學家曝無益：恐加速老化

咆哮小貓貼文再掀投機熱潮 遊戲驛站和股票代號扯得上邊的都漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
網紅吉爾（Keith Gill）周四下午在X平台貼出一則未附解釋文字的圖片，引爆投機性交易。彭博資訊
網紅吉爾（Keith Gill）周四下午在X平台貼出一則未附解釋文字的圖片，引爆投機性交易。彭博資訊

因為迷因股而聲名鵲起、線上暱稱「咆哮小貓」（Roaring Kitty）的吉爾（Keith Gill）周四下午在X平台貼出一則內容隱晦的圖片，很像《時代》雜誌2006年12月15日的封面，封面裡的「你（You）」一詞被移除，只剩一個畫面空白的電腦螢幕，螢幕下方是一具鍵盤。這篇沒有附上任何解釋文字的圖片迅速引爆散戶熱情和投機性交易。

遊戲驛站（GameStop）股價一度飆升14%，短暫觸發暫停交易。AMC Entertainment的股價也一度衝高13%，兩支股票終場都收高5.9%。 

由於沒解釋，散戶開始大猜謎，股票交易代碼與吉爾發文有象徵性關係的公司，股價也跟著漲，例如代碼為U的Unity Software攀高5%，代號是You的機場安全系統營運商Clear Secure則迅速縮減先前跌幅，至僅下跌1.1%。這個現象再次凸顯出迷因股的巨大吸引力。

這則神秘貼文還引發一波期權活動。押注遊戲驛站股價突破30美元的期權成爲當天最活躍合約，共成交32,000份。Unity Software看漲期權交易量激增，達到9月24日以來最高。

這是吉爾9月以來首次在X上發文，當時他在《玩具總動員》系列電影的劇照中插入了一隻狗的圖片，引起了迷因股的短暫上揚。根據吉爾10月提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，他在7月披露了6.6%的持股， 然後拋售全部倉位。

遊戲驛站的股價曾在6月飆升，當時吉爾預定回歸他的YouTube頻道，但他開始直播後股價下跌。

這次的迷因股最新反彈，恰逢美國金融市場出現了樂觀情緒的跡象。比特幣最近突破了100,000美元，股指續創新高，而信用利差仍然保持窄幅。

圖片 性關係 美國

延伸閱讀

等待就業報告…股指全面收低 道指跌落4萬5000點

奶貓答謝自動餵食機每天都讓牠吃超飽 禮貌叼來「大禮回報」全場看傻

院子柵欄「卡一隻浪貓探頭求救」 他心疼收編結果意外秒變八寶爸

媽媽強硬教養小貓…她崩潰憂「越來越敏感」 網皺眉：搬出去

相關新聞

變出新把戲 1／丸龜製麵賣出上百萬的甜甜圈，如何抓住Z世代的心？

丸龜製麵2024年6月25日推出「丸龜Q拿茲」(5個含稅300日圓)，上市6天銷售量就突破100萬份。這樣的速度和2021年4月推出的丸龜製麵最暢銷商品「丸龜烏龍便當」比，幾乎是2倍。讓人完全想不到「烏龍麵店製作的甜甜圈」，正全速前進。

變出新把戲 2／丸龜製麵推出甜甜圈一炮而紅，四招創造長尾效應

日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文以丸龜製麵的「丸龜Q拿茲」為主題，丸龜製麵推出「沒有洞」的甜甜圈，已賣出100萬份，銷售速度比「烏龍便當」還快。

金價收黑 油價小幅下跌 市場評估OPEC+延後復產影響

國際油價周四（5日）小幅走低，雖然石油輸出國組織與盟國（OPEC+）延後復產，但仍計劃在明年增加產量；金價收跌，投資者等...

馬斯克的xAI結束新一輪60億美元募資 估值逾400億美元

美國億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）公司xAI結束最新一輪募資，籌得60億美元新資本。xAI這輪募資歷經數個月，取得的資...

美元走弱 持穩在150日圓 歐元繼續反彈回升

美元對主要貨幣周四（5日）全線走弱，市場焦點轉向周五即將出爐的美國非農就業報告。瑞郎和歐元表現居前，法國政府垮台一天後，...

美股三大指數收跌 行情熄火等待就業數據出爐

美股周四（5日）收盤下跌，在紀錄高檔附近失去動力，受科技股走低拖累，市場等待周五出爐的非農就業報告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。