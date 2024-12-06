金價收黑 油價小幅下跌 市場評估OPEC+延後復產影響

國際油價周四（5日）小幅走低，雖然石油輸出國組織與盟國（OPEC+）延後復產，但仍計劃在明年增加產量；金價收跌，投資者等待美國周五的非農就業數據，以尋找聯準會政策走向的線索。

油價小幅收跌

布蘭特原油2月期貨收跌22美分，跌幅0.3%，報每桶72.09美元；美國西德州原油1月期貨收跌24美分，跌幅0.35%，報每桶68.30美元。

OPEC+原本一直計劃從2024年10月開始解除減產，但全球需求放緩以及該組織以外的國家產量激增迫使其多次延長減產計畫。

Again Capital 公司合夥人John Kilduff說：「在會議開始前，人們對OPEC+是否有凝聚力存在疑問，但他們做出了一致的決定，但這也顯示出他們在努力支撐市場的同時，面臨著嚴峻的供應情勢。」

根據路透的計算，從明年4月開始，OPEC將逐步解除每天220萬桶的減產計畫，每月增加13.8萬桶，持續18 個月，直到2026年9月。OPEC+的石油產量約占全球總量的一半。

但分析師們指出，2025年供應充足的前景抵銷OPEC+周四決定帶來的支撐。

金價下跌 因美債殖利率上升

現貨金價下跌0.7%，報每英兩2,631.67美元，下跌0.7%；美國黃金期貨收低1%，報2,648.40美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「我們目前處於停滯期，目前僅是區間波動，正在尋找下一個數據或下一個刺激因素，以推動黃金走出這一區間。」

美國10年期公債殖利率上揚0.3%。投資人的焦點現在轉移到周五的美國非農就業數據上。聯準會主席鮑爾周三表示，美國經濟強於預期，並建議對降息採取更加謹慎的立場。

交易商認為聯準會在12月17-18日的會議上降息25個基點的可能性為70%。非孳息黃金在低利率環境下往往表現良好。

現貨白銀下跌0.5%，報每英兩31.12美元；白金下跌0.4%，報936.95美元；鈀金下跌1.4%，報964.40美元。