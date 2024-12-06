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馬斯克的xAI結束新一輪60億美元募資 估值逾400億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克的xAI在剛結束的新一輪募資中，籌得60億美元。 路透
馬斯克的xAI在剛結束的新一輪募資中，籌得60億美元。 路透

美國億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）公司xAI結束最新一輪募資，籌得60億美元新資本。xAI這輪募資歷經數個月，取得的資金與今年5月時的前一輪募資一樣，都是60億美元，這家AI新創公司據稱估值現已超過400億美元。

美國證管會周四（5日）揭露的文件顯示，xAI呈報這輪私募有97位投資人出資，出資最少的只投資了77,593美元。xAI的文件沒有列出投資人名單，也沒有提及公司估值或營收。

xAI的主要產品，聊天機器人Grok，現在已提供社群平台X的付費用戶使用。

馬斯克沒有立即回應彭博資訊的置評請求。他在2023年創立xAI，接著就非常積極地為自己這個新事業募資。5月結束的那輪60億美元募資，那時公司的估值為240億美元。許多xAI目前的投資人，像是紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz等，同時也是馬斯克社群平台X和其他一些事業的股東。

彭博報導，這輪募資取得的資金至少會有一部分投入xAI在田納西州曼菲斯新的超級電腦設施，xAI曼菲斯超級電腦設施在今年稍早時開幕。開幕時，當地官員宣稱它是「曼菲斯市史上最大的數十億美元投資案」。後來也吸引了其他主要科技公司到曼菲斯地區設廠，例如：輝達（Nvidia）、戴爾（Dell）、美超微（Super Micro）。

投資人 社群 馬斯克

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