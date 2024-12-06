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美元走弱 持穩在150日圓 歐元繼續反彈回升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元對主要貨幣周四（5日）全線走弱，市場焦點轉向周五即將出爐的美國非農就業報告。瑞郎和歐元表現居前，法國政府垮台一天後，歐元周四急升，法國公債回穩。

美元指數下滑0.6%至105.725。

Monex外匯交易員Helen Given表示：「我看到一些針對美元的避險，為周五的非農就業數據做準備，顯然交易員認為該數據很有可能低於預期。」但她補充說，數據也可能「高於預期」。

歐元兌美元升值0.7%至1.0586，連續第三天走升，進一步脫離了11月底觸及的兩年低點1.0332美元。

法國總統馬克宏周四會見了盟友和議會領導人，他試圖迅速任命一位新總理接替巴尼耶，後者在反對黨議員投票推翻其政府一天後正式辭職。

外匯顧問公司Klarity FX的執行董事Amo Sahota表示：「市場正在關注法國政府垮台的金融影響。結論顯然是，這對支出計畫的影響沒有最初想像的那麼大，這讓歐元保持活力。」

就技術因素而言，豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，周三有利的短期價格走勢，加上周四從 1.05美元低點溫和走升，使「歐元有機會繼續走升一些，可能將測試1.0590美元的關鍵阻力位和潛在多頭觸發點」。

交易員們還幾乎篤定歐洲央行將在下周降息，並預期明年底前累計降息約157個基點。

美元兌日圓一度貶值0.6%至149.66，稍後貶幅收斂至0.33%，報150.10日圓。

日本央行委員中村豐明表示並不反對升息，表示先分析數據很重要。兩周期波動性如今反映出市場等待下次聯準會和日本央行會議，該指數升至一個月高點。

外匯 日本央行 法國

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