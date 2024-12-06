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越南與輝達簽協議 成立人工智慧研發與數據中心

中央社／ 河內6日專電

越南政府5日與美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）簽署合作協議，成立人工智慧研發中心與數據中心，希望為促進人工智慧在越南的運用奠定基礎並擴大越南的就業機會。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，輝達創辦人暨執行長黃仁勳5日下午抵達越南，簽署儀式在首都河內市舉行。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）及越南計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）出席。

阮志勇認為，這是一項對越南具有歷史性轉折意義的事件，人工智慧研發中心與數據中心不僅在支持人工智慧研究與應用、促進創新創業活動方面發揮關鍵作用，還將為越南的人才提供就業機會。

阮志勇重申，越南政府將人工智慧視為國家發展戰略中的優先領域，承諾為輝達等全球領先科技企業提供長期發展的有利環境。

黃仁勳在簽約儀式上表示，現在是越南建立人工智慧的最佳時機。人工智慧的智慧來自於數據，而越南的數據是國家的資源。越南的人工智慧應該在這裡處理、在這裡建造、在這裡運作，為越南的人民和工業服務。

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