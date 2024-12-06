快訊

今節氣大雪！ 命理師曝「4生肖」走旺運：大小財找上門

不向命運低頭三星座！射手超樂觀、天蠍很會忍、第一名「換位思考」誰怕誰

加州強震！全球今年已發生9起「規模7以上」 花蓮0403地震也在內

台積電ADR勁揚近2% 力抗費半指數頹勢 聯電跌逾2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（5日）收盤互有漲跌，台積電ADR收盤勁揚1.8%，報每股204.30美元，換算並折合台幣後為每股1,323.95元，較台北交易股票溢價率為23.16%。

路透報導，知情人士透露，台積電和輝達（Nvidia）正討論在台積的美國亞利桑那新廠生產輝達Blackwell人工智慧（AI）晶片。

以晶片股為主的費城半導體指數大跌1.86%%，報5,026.37點。主要是受到半導體製造設備業者應用材料遭券商調降投資建議評級、股價大跌5%拖累。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.55 -0.80 157.50 1.94

中華電 CHT 125.07 +0.36 124.00 +0.86

台積電 TSM 1,323.95 +1.80 1,075.00 23.16

聯電 UMC 42.71 -2.08 43.60 -2.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 台股

延伸閱讀

創意11月營收月增23％ 聯電月減6.1％

台積2奈米試產良率 報捷

台積美國廠將生產輝達AI晶片

台積電台中二期擴廠球證卡關 中科：已解套明年首季交地

相關新聞

金價收黑 油價小幅下跌 市場評估OPEC+延後復產影響

國際油價周四（5日）小幅走低，雖然石油輸出國組織與盟國（OPEC+）延後復產，但仍計劃在明年增加產量；金價收跌，投資者等...

馬斯克的xAI結束新一輪60億美元募資 估值逾400億美元

美國億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）公司xAI結束最新一輪募資，籌得60億美元新資本。xAI這輪募資歷經數個月，取得的資...

美元走弱 持穩在150日圓 歐元繼續反彈回升

美元對主要貨幣周四（5日）全線走弱，市場焦點轉向周五即將出爐的美國非農就業報告。瑞郎和歐元表現居前，法國政府垮台一天後，...

美股三大指數收跌 行情熄火等待就業數據出爐

美股周四（5日）收盤下跌，在紀錄高檔附近失去動力，受科技股走低拖累，市場等待周五出爐的非農就業報告。

川普上任後日圓怎麼走？分析師揭明年日幣貶值可能時間點

美國前總統川普再次當選，日幣專家認為這會使美國利率政策的步調更添不確定性，進而影響日圓明年走勢。

「川普2.0」效應席捲而來 看懂2025經濟新變局

倡言「讓美國再度偉大」（MAGA）的川普贏得大選，即將強勢回歸的他，將對全球帶來哪些震撼？《遠見》解讀國際政經、產業趨勢、投資脈動，提出三大領域、八個關鍵字，帶你洞悉席捲而來的「川普2.0」效應，搶先布局2025！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。