台積電ADR勁揚近2% 力抗費半指數頹勢 聯電跌逾2%

倡言「讓美國再度偉大」（MAGA）的川普贏得大選，即將強勢回歸的他，將對全球帶來哪些震撼？《遠見》解讀國際政經、產業趨勢、投資脈動，提出三大領域、八個關鍵字，帶你洞悉席捲而來的「川普2.0」效應，搶先布局2025！

2024-12-06 06:15