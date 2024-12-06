台積電ADR勁揚近2% 力抗費半指數頹勢 聯電跌逾2%
台股ADR周四（5日）收盤互有漲跌，台積電ADR收盤勁揚1.8%，報每股204.30美元，換算並折合台幣後為每股1,323.95元，較台北交易股票溢價率為23.16%。
路透報導，知情人士透露，台積電和輝達（Nvidia）正討論在台積的美國亞利桑那新廠生產輝達Blackwell人工智慧（AI）晶片。
以晶片股為主的費城半導體指數大跌1.86%%，報5,026.37點。主要是受到半導體製造設備業者應用材料遭券商調降投資建議評級、股價大跌5%拖累。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 160.55 -0.80 157.50 1.94
中華電 CHT 125.07 +0.36 124.00 +0.86
台積電 TSM 1,323.95 +1.80 1,075.00 23.16
聯電 UMC 42.71 -2.08 43.60 -2.05
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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