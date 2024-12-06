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美股三大指數收跌 行情熄火等待就業數據出爐

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股周四（5日）收盤下跌，在紀錄高檔附近失去動力，受科技股走低拖累，市場等待周五出爐的非農就業報告。

道瓊工業指數5日下跌248.33點，跌幅0.55%，報44,765.71點；標普500指數下跌11.38點，跌幅0.19%，報6,075.11點；那斯達克指數跌34.86點，跌幅0.18%，報19,700.26點。

費半指數大跌1.86%，報5,026.37點。 應用材料因分析師下調評級走低，股價重挫5%。

Keeley Teton投資組合經理Brian Leonard表示：「問題在於估值全面過高。你坐在高點紀錄前，但沒有太多的熱情或欣喜。從歷史上看，當高點紀錄出現時，估值就更加合理。」

標普 500 科技股指數下跌 0.2%，周三曾創下收盤新高，當日美國三大股指也都創下收盤新高。

新思科技（Synopsys）股價大跌 12.4%，該公司公布的2025年度營收預測低於華爾街的預期，部分原因是中國銷售下滑。

聯合健康股價下跌5.2%，拖累道指和標普500指數，而標普500醫療保健指數下跌 1.1%。在聯合健康執行長執行長Brian Thompson在曼哈頓遇害的第二天，健康保險公司重新評估其高層管理人員的風險。聯合健康隸屬於聯合健康集團。信諾集團 （Cigna）股價下跌 2.3%，而Molina Healthcare跌3.2%。

交易人士等待觀察周五出爐的重要美國就業數據。

路透調查顯示，預測人士認為周五出爐的就業報告將顯示 11 月非農就業職位增加20萬個。10 月就業職位僅增加了1.2萬個，是2020年12月以來最小增幅。

周四稍早的數據顯示，上周初請失業金人數略有上升。

Synovus Trust駐喬治亞州亞特蘭大的投資組合經理Daniel Morgan表示，投資人正在消化近期的經濟數據，並等待周五的就業報告。他說：「很明顯，股市的交易將取決於聯準會將採取什麼行動。」

周三，聯準會主席鮑爾表示，美國經濟強於聯準會9月開始降息時的預期，他顯然暗示支持放緩降息步調。

市場預期本月降息25個基點的可能性約70%。

加密貨幣和區塊鏈相關股票失去動能，盤中稍早因全球最大加密貨幣比特幣首次突破10 萬美元大關而大漲。

比特幣最大企業持有者MicroStrategy收盤下跌 4.8%。

指數 標普 聯準會

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