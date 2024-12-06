歐盟加強監管TikTok 要求保全涉歐選舉證據

中央社／ 布魯塞爾5日專電

歐盟執委會今天對中資短影音平台TikTok下達保全證據命令，以便日後進一步調查，保全範圍是自11月24日至明年3月底的歐盟境內選舉相關資訊。TikTok爭議起自羅馬尼亞進行中的大選。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）是根據歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）發出此項保全證據命令（retention order）。中國抖音海外版TikTok在歐盟境內用戶數達到該法所定「非常大型網路平台」（VLOP）標準，因此受到最嚴格監管。

執委會要求TikTok凍結並保存「對歐盟境內選舉過程和公民言論帶來實際或可預期的系統性風險的相關資料」，包括內部對用戶推薦系統的設計和運作，以及如何因應假帳號刻意操作的風險。

執委會表示，這項命令的發布是基於羅馬尼亞大選期間所獲資訊，包括該國情報單位解密資訊指向來自俄羅斯的外來勢力介入選舉，因此採取行動。

執委會並強調，現階段尚無立場指出TikTok是否可能違背「數位服務法」所賦予的義務，而是加強監控，以待日後調查。

歐盟執委會在2月已針對TikTok是否對未成年人採取足夠保護措施立案調查，目前尚無結論。

這起風波源於上月24日羅馬尼亞總統大選首輪投票，選前民調和知名度都低的極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）意外進入決選。由於他的立場親俄羅斯，競選活動大量依靠TikTok影片宣傳，且據報導他獲得許多年輕人及海外僑民的選票，使TikTok角色開始受質疑。

歐洲議會（European Parliament）內部市場暨消費者保護委員會便在3日邀請TikTok歐洲主管到會答覆提問，歐洲議會議員在現場砲聲隆隆，指責TikTok對外資訊不透明、影片內容20%與假訊息有關、兒童使用率增加，並質問中國當局可否獲取用戶資訊。

TikTok主管則答覆審查內容的義務不在平台而是發布者、並未向用戶推薦政治內容、在透明度上做得比其他平台好等等，導致不滿的議員們多次高聲抗議。

歐盟執委會除了前述命令，6日也將召開根據數位服務法所設立的獨立諮詢機構「歐洲數位服務委員會」（European Board for Digital Services），討論目前措施是否充足、如何應對新證據，例如有跡象顯示來自歐盟其他會員國的帳戶針對羅馬尼亞僑民宣傳內容。

在執委會對TikTok命令涵蓋的明年3月底前，歐洲國家將有8日的羅馬尼亞第二輪投票、29日克羅埃西亞總統選舉、明年2月德國國會改選等。

TikTok 歐盟 羅馬尼亞

延伸閱讀

侵烏後首訪歐盟國 俄外長出席馬爾他歐安組織外長會議

摩爾多瓦通過入歐公投：歐洲「最窮小國」如何應對被俄羅斯滲透？

歐盟：優惠協定涵蓋46%外貿 中國仍為最大貿易障礙

打臉川普？英國首相施凱爾拒絕在美國和歐盟之間選邊

相關新聞

網路券商羅賓漢明年將進軍亞洲 區域總部設在新加坡

繼今年插旗英國之後，美國線上券商羅賓漢公司（Robinhood Markets）明年將進軍亞洲，並將區域總部設在新加坡。

美感恩節當周初領失業救濟金人數升至一個月高點 美元指數盤中貶值0.3%

在包含感恩節假期在內的上周，美國初領失業救濟金人數升至一個月來最高，但增幅不大，暗示勞動市場雖持續降溫，但仍屬強勁，美元...

OPEC+決定「減產措施」延後三個月 分析師：有更多時間觀察川普

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日決定，將減產措施再延長三個月，原訂於明年元月開始每日增產18萬桶的計畫，將延後到...

全球財富西升東落！亞太億萬富豪人數冠全球 台灣亞太排名出爐

全球財富正處於「西升東落」。瑞銀5日發布「2024億萬富豪」調查，揭露過去一年，美國富豪手握財富成長顯著，中國大陸放緩，...

輝達與越南政府簽署AI合作協議 將為泰國打造首個「主權雲」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳造訪越南，5日與當地政府簽署協定，以推動該國的人工智慧（AI）發展，但協議細節並未立刻對...

坐收美中貿易戰紅利 越南最迷你省分出現「中國一條街」

距離越南首都河內市1小時車程的北寧市有條長約200公尺的中國街，舉凡食、衣、住、行都有「中國方案」，這是越南坐收美中貿易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。