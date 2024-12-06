我們家CEO安全嗎？UnitedHealth執行長遭當街槍殺引發企業省思

聯合健保公司（UnitedHealth）執行長湯普森（Brian Thompson）日前在紐約街頭遭槍殺，在事發當下沒有個人保安人員隨行，可能促使一些公司董事會迅速修改高階主管的人身安全政策，尤其是在全球政治環境變得更不穩定的當前。

當局表示，這起槍擊案是一樁鎖定目標的攻擊事件。紐約警察局長肯尼說，事發當時，50歲的湯普森身邊沒有保安人員。 根據聯合健保在2024和2023年的申報資料，並未提供專門針對高階主管人身安全或保護的福利，與Meta Platforms和 Alphabet等公司形成鮮明對比，這些公司每年斥資數百萬甚或數千萬美元保護其執行長。

聯合健保若未支應這類保安費用也是可以理解的，畢竟湯普森的身價、知名度與影響力遠不及Meta執行長祖克柏或特斯拉執行長馬斯克。去年Meta花費2,300萬美元在祖克柏的維安上，而馬斯克不僅個人擁有一家保安公司，特斯拉去年花240萬美元，並表示這僅是維安服務總成本的一部分。

根據主管薪酬資料供應商Equilar的分析，有揭露保安支出的標普500企業，在2021至2023年間花在這類服務的費用中位數增加了一倍，達到10萬美元。Equilar還發現，在同一期間有為至少一名高階主管提供保安服務的公司比例，從23.5%升至27.6%。

保安服務供應商Allied Universal公司說，有些公司不花錢在高階主管的保護服務，因為他們認為這實際上可能引起不必要的關注，「有些人不想惹麻煩，有些人不想曝光，有些人覺得沒有必要」。