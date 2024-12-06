比特幣首度飆破10萬美元大關

美國總統當選人川普四日宣布，將提名支持加密貨幣的Patomak全球合夥公司執行長艾特金斯（Paul Atkins）擔任證管會主席，接替預定明年一月請辭、嚴格監管數位資產的詹斯勒，為加密貨幣漲勢增添柴火，比特幣五日首度漲破十萬美元大關，加密貨幣類股也隨之大漲。

川普四日發表聲明表示，「保羅（艾特金斯）是公認具備常識的監管領袖」，並強調艾特金斯對「穩健、創新」資本市場的承諾，「他認為數位資產和其他創新，對於讓美國變得前所未有地偉大至關重要」。

川普政權交接團隊也指出，艾特金斯二○一七年來一直在致力於促進數位資產發展的數位商會，擔任代幣聯盟的聯合主席。華盛頓郵報分析，川普提名艾特金斯，代表證管會對華爾街與加密貨幣的政策立場即將出現重大轉變，將鬆綁監管法規，且將放寬執法力道。

比特幣五日盤中暴衝百分之六點一至十萬三千八百點四五美元，破天荒漲破十萬美元大關，其他知名加密貨幣與相關交易平台也都大漲。

艾特金斯為律師出身，曾在布希政府擔任證管會委員。他反對造成不必要負擔的監管措施，也曾質疑證管會打壓加密貨幣業者的政策，他過去十五年來都擔任Patomak執行長。

若他的提名獲參院確認，可能重新檢視以證券法對付加密貨幣產業作法，也可能撤銷針對Coinbase等加密貨幣交易平台的未決案件。

另一方面，川普將提名多次自費搭乘SpaceX太空船前往太空、首次進行民間太空漫步的億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman），擔任太空總署（ＮＡＳＡ）署長，管理這個總預算約二百四十八億美元的聯邦機構，川普也藉此更鞏固他的「富豪內閣」。

艾薩克曼也是SpaceX創辦人馬斯克的好友，但他的人事案也引發外界擔心，ＮＡＳＡ未來挑選任務承包商時，可能更偏好SpaceX。