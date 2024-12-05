波羅的海乾散貨指數連跌七日 跌至15個月新低
受累於海岬型指數下跌，波羅的海乾散貨指數（BDI）在5日盤中連續第七個交易日下跌，跌底去年9月來新低。
路透報導，綜合評估海岬型、巴拿馬型、超輕便極限型（supramax）船隻費率的BDI，5日盤中下跌20點至1,160點，為2023年9月來最低。海岬型指數同日盤中跌79點至1,530點，為去年9月14日來新低。
海岬型船隻的每日平均租金大跌655美元至12,690美元。這類船隻通常可載運15萬噸的貨物，貨物種類包括鐵礦砂和煤炭。
鐵礦砂消費大國中國大陸官媒在為明年經濟成長定調的官方會議召開前夕，強調明年成長僅會有「質的改善」，拖累投資人信心。
巴拿馬型指數上漲26點至1,040點。這類船隻可載運6萬-7萬噸的煤炭或穀物，日均租金上漲240美元至9,364美元。在較小的船隻中，超輕便極限型指數下跌3點報979點。
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