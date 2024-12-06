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美初領失業金人數微升

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國初領失業救濟金人數在包含感恩節假期在內的上周，升至一個月來最高，但增幅不大，暗示勞動市場雖持續降溫，但仍屬強勁，美元指數5日盤中貶值0.3%至105.984。

美國勞工部5日公布，在截至11月30日止的一周內，經季節調整後初領失業救濟金人數為22.4萬人，比前一周增加9,000人，高於市場預期的21.5萬人，四周移動均值也略增至21.8萬人左右。每周的初領失業救濟金人數在假期期間會劇烈波動，但最近一直保持相對穩定。

截至11月23日當周，連續申領失業救濟金人數經季節調整後則減少2.5萬人，降至187.1萬人。

雖然初領失業救濟金人數升至一個月來最高，但依然符合就業持續與穩定成長的水準，暗示6日公布的11月非農就業人口將大幅回升；受到兩場颶風和波音等航太公司罷工影響，10月的非農就業數據遭到嚴重扭曲。

路透調查顯示，市場預期11月非農就業人口可能增加20萬人，遠高於10月的1.2萬人。Fed最新公布的褐皮書形容，全美聯準銀行轄區的11月就業「持平或稍微回升」，「因勞工跳槽仍低迷，很少企業回報增聘人手，聘僱活動仍受抑制」，但企業回報的裁員水準也很低。

川普 美國大選

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