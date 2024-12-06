鮑爾暗示放慢降息步調

聯準會（Fed）主席鮑爾4日表示，美國目前經濟情勢看來已比9月開始降息時改善，在評估降息時夠「更審慎一些」，暗示支持放慢降息步伐。他也說，在美國總統當選人川普上任後，他不擔心Fed的獨立性會受到侵蝕。

鮑爾出席紐約時報舉辦的活動時說，「我們希望發出強烈訊號，也就是若就業市場繼續走弱，我們將提供支持」，「美國經濟強勁，且比我們9月的料想更強勁」，再次強調Fed目前沒有快速降息的迫切感，因為通膨展望依然不確定，且當前經濟情勢穩固，「因此好消息是，我們在試圖找到中性利率水準時，能夠承擔更審慎一些的代價」。

今年有決策投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉同日也呼應鮑爾的看法，表示Fed沒有迫切感，強調官員能「謹慎微調」政策。Fed最新公布的褐皮書調查也顯示，經濟景氣11月略有成長，企業對需求前景更樂觀。

鮑爾重申，現在要斷言川普和共和黨領導的國會明年將如何重塑經濟活動和利率前景，仍為時過早。他也表示，Fed獨立性受到法律保護，且這種獨立性獲得國會兩黨廣泛支持，他相信自己能和新政府良性合作。

財長提名人貝森特曾建議在鮑爾任期2026年屆滿前，先提名Fed主席人選，作為「影子」Fed主席，削弱鮑爾影響力，對此鮑爾說，他不相信新政府會如此操作。