川普新內閣對加密幣立場友善 比特幣漲破10萬美元大關

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普提名對加密貨幣友善的Patomak全球合夥公司執行長艾特金斯（Paul Atkins），擔任證管會（SEC）主席。 路透
川普提名對加密貨幣友善的Patomak全球合夥公司執行長艾特金斯（Paul Atkins），擔任證管會（SEC）主席。 路透

美國總統當選人川普4日提名對加密貨幣友善的Patomak全球合夥公司執行長艾特金斯（Paul Atkins），擔任證管會（SEC）主席，將接替預定明年1月請辭、嚴格監管數位資產的詹斯勒，為加密貨幣漲勢增添柴火，比特幣5日首度漲破10萬美元大關，加密貨幣類股也大漲。

比特幣走勢
比特幣走勢

川普4日發表聲明表示，「保羅（艾特金斯）是公認具備常識的監管領袖」，並強調艾特金斯對「穩健、創新」資本市場的承諾，「他認為數位資產和其他創新，對於讓美國變得前所未有地偉大至關重要」。

川普政權交接團隊也指出，艾特金斯2017年來一直在致力於促進數位資產發展的數位商會（Chamber of Digital Commerce），擔任代幣聯盟（Token Alliance）的聯合主席。

華盛頓郵報分析，川普提名艾特金斯，代表證管會對華爾街與加密貨幣的政策立場即將出現重大轉變，將鬆綁監管法規，且將放寬一些執法力道。

比特幣5日盤中暴衝6.1%至10萬3,800.45美元，破天荒漲破10萬美元大關，乙太幣一度漲2.6%至3,945.863美元，向4,000美元挺進，加密貨幣交易所Coinbase、散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）及加密貨幣挖礦業者Mara控股公司等加密貨幣類股，也在美股早盤大漲。

艾特金斯為律師出身，曾在小布希政府任內擔任證管會委員，有時出言反對他認為會造成不必要負擔的監管措施，也曾質疑證管會打壓加密貨幣業者的政策，他過去15年來都擔任Patomak執行長，客戶包括銀行、上市公司及數位資產業者，人脈廣闊，包括前聯邦監管官員、金融科技業者和投資業者。

若他的提名獲參院確認，雖預料不會拆解和推出新的投資人保護政策，但可能重新檢視或調整拜登政府的許多舉措，並且終結把聯邦證券法「武器化」對付加密貨幣產業的作法，也可能撤銷針對Coinbase等加密貨幣交易平台的未決案件。

另一方面，川普提名也多次自費搭乘SpaceX太空船前往太空、首次進行民間太空漫步的億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman），擔任太空總署（NASA）署長，管理這個總預算約248億美元的聯邦機構，川普也藉此更鞏固他的「富豪內閣」。

艾薩克曼也是SpaceX創辦人馬斯克的好友，但他的人事案也引發外界擔心，NASA未來挑選任務承包商時，可能更偏好SpaceX。

川普最新提名內閣閣員與意涵
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川普 美國大選

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