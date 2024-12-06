OPEC+減產措施 再延三個月

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日決定，將減產措施再延長三個月，原訂於明年元月開始每日增產18萬桶的計畫，將延後到4月起實施，為OPEC+第三度延後增產時間。

彭博資訊與路透報導，產油國代表表示，阿拉伯聯合大公國在明年4月之前也不會增產；阿聯之前獲OPEC+同意，於明年元起將日產量逐步提高30萬桶。

這次會議的決定顯示，OPEC+最快可能要到2026年9月才能完解除所謂的自願減產計畫。國際能源總署（IEA）預測，由於大陸石油需求減少，美國、巴西及加拿大供給量增加，因此2025年即使OPEC+完全不增產，油市也將供給過剩。

倫敦布蘭特原油明年2月期貨5日盤中小漲0.3%，為每桶72.47美元，西德州中級原油期貨漲0.2%，報每桶68.73美元。花旗與摩根大通預測，即使OPEC+明年不增產，國際油價也將跌到每桶「6字頭」水準，這將使OPEC+各國面臨財政威脅。

分析師指出，OPEC+暫停增產，將有更多時間觀察美國下任總統川普的施政；川普主張削減政府對綠能轉型政策的支出，並對伊朗的石油出口「極限施壓」，都對油價有利；但他鼓勵美國增產石油，且對中國大陸提高關稅將壓制中國大陸經濟成長，導致石油需求減少。

Onyx商品公司分析師指出，OPEC+已為自己爭取到時間，「但價格不等人，若需求展望進一步惡化，減產的效益將持續消失，布蘭特油價可能測試60美元區間。」