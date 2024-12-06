英特爾新CEO 要懂晶圓代工

美國晶片大廠英特爾（Intel）日前兼任臨共同執行長的財務長辛斯納（Dave Zinsner）4日表示，該公司仍維持目前的財測，表示會嚴格控制資本支出，而執行長的繼任人選須有晶圓代工的製造專長，並具備產品端的業務經驗。

辛斯納出席瑞銀全球科技與人工智慧（AI）大會時表示，他並未參與執行長的遴選程序，但猜測新任執行長將有晶圓代工能力與產品端經驗。

英特爾日前宣布上任未滿四年的前執行長基辛格退休，路透先前報導，英特爾尋覓的繼任人選將著重於外部人士，已接洽益華前執行長陳立武、邁威爾執行長墨菲等人。

他也說，英特爾的核心策略維持不變，10月財報提供的展望也沒有改變，「我們維持（上次）公布財報時提出的指引」。

辛斯納也樂觀看待英特爾的個人電腦（PC）和伺服器業務前景，且認為在Luner Lake處理器帶動下，晶圓代工業務的利潤將在明年度開始改善；該部門將持續降低成本、加上利潤更高的晶圓組合，應有助於改善情況。晶圓代工是前執行長基辛格整頓大計的重心。

英特爾晶圓代工製造暨供應鏈主管錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）指出，需要重大的文化變革，才能躋身為成功的晶圓代工廠與半導體業者，且要對資本支出會採取更保守的做法。

錢德拉塞卡蘭表示，過去按需求來生產晶片，他稱之為「不浪費任何晶圓」，現在則抱持著「不浪費任何資本」的態度。

他說，儘管面臨困難和技術問題，英特爾的18A先進製程進展一如預期，已達成好幾個里程碑，目前這個製程沒有重大難題，剩下的問題是須克服良率及缺陷密度（defect density）等挑戰。

錢德拉塞卡蘭也表示，英特爾打算在明年上半年提供18A晶片樣品給客戶，並在明年下半開始在奧勒岡工廠增產。

兩人都表示，會延續基辛格的戰略，將英特爾轉變成為「世界級」的晶圓代工廠。辛斯納說，英特爾不擔心美國晶片法（Chips Act）的撥款問題，因為這是「牢不可破的協議」。