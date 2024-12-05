聽新聞
0:00 / 0:00
網路券商羅賓漢明年將進軍亞洲 區域總部設在新加坡
繼今年插旗英國之後，美國線上券商羅賓漢公司（Robinhood Markets）明年將進軍亞洲，並將區域總部設在新加坡。
羅賓漢執行長特涅夫（Vlad Tenev）4日在紐約舉辦的投資人日活動上說:「我們計劃儘早為亞洲客戶提供服務。」
在過去一年裡，羅賓漢一直尋求在國際市場擴張，因為這位金融科技巨人亟欲找尋美國本土市場以外的成長，而美國市場的交易活動在經歷新冠疫情觸發的榮景後已經降溫。
花旗集團（Citigroup）分析師艾倫在報告中說，展望未來，羅賓漢「已獲准擴大在英國的產品供應，並宣布計畫在新加坡設立亞太辦公室，並取得該地區的經紀牌照」。總部位於美國加州門洛公園市的羅賓漢，在英國僅提供部分而非全部的服務。
在羅賓漢的跨足亞洲之際，中國大陸的老虎證券與富途控股等競爭對手也在進軍國際，這些大陸券商在經歷政府的監管打壓後，正持續從本國市場轉進國際，將使這個已因成本上升而苦苦掙扎的產業面臨更劇烈的競爭。
受惠於全球財富中心的地位、穩定的法治以及有效率的政府，新加坡已經成為這些線上券商的首選市場。
特涅夫說，在連結今年美國總統大選產品成功的基礎上，這家零售券商將擴大其連結特定事件的合約產品，甚至可能連結運動競賽。
羅賓漢股價4日在紐約股市走升逾3.5%，該股今年來的漲幅已超過兩倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言