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美感恩節當周初領失業救濟金人數升至一個月高點 美元指數盤中貶值0.3%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數升至一個月來最高。圖／美聯社
美國上周初領失業救濟金人數升至一個月來最高。圖／美聯社

在包含感恩節假期在內的上周，美國初領失業救濟金人數升至一個月來最高，但增幅不大，暗示勞動市場雖持續降溫，但仍屬強勁，美元指數5日盤中貶值0.3%至105.984。

美國勞工部5日公布，在截至11月30日止的一周內，經季節調整後的初領失業救濟金人數為22.4萬人，比前一周增加9,000人，高於市場預期的21.5萬人，四周移動均值也略增至21.8萬人左右。

每周的初領失業救濟金人數在假期期間會劇烈波動，但最近一直保持相對穩定。

截至11月23日當周，連續申領失業救濟金的人數經季節調整後則減少2.5萬人，降至187.1萬人。

雖然初領失業救濟金人數升至一個月來最高，但依然符合就業持續與穩定成長的水準，暗示6日公布的11月非農就業人口將大幅回升；受到兩場颶風和波音等航太公司罷工影響，10月的非農就業數據遭到嚴重扭曲。

路透調查顯示，市場預期11月非農就業人口可能增加20萬人，遠高於10月的1.2萬人。聯準會（Fed）最新公布的褐皮書形容，全美聯準銀行轄區的11月就業「持平或稍微回升」，「由於勞工跳槽依然低迷，很少企業回報增聘人手，聘僱活動仍受抑制」，但企業「回報的裁員水準也很低」。

失業 美國 聯準會 非農就業

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