輝達與越南政府簽署AI合作協議 將為泰國打造首個「主權雲」
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳造訪越南，5日與當地政府簽署協定，以推動該國的人工智慧（AI）發展，但協議細節並未立刻對外公開。
這個協定在越南首都河內簽署，黃仁勳和越南總理范明正均在場。黃仁勳在簽約後表示：「AI對越南相當重要」，「AI是能提高成長的新基礎設施。」
輝達執行長一年前訪問河內時曾說，該公司想擴大與越南科技大廠合作，並支持該國培訓發展AI和數位基礎設施的人才。
越南科技公司FPT在4月表示，計劃使用輝達繪圖處理器（GPU）和軟體，投資2億美元打造AI工廠。
黃仁勳行程滿滿，4日才訪問泰國曼谷，與當地科技公司SIAM.AI簽約，要合作建造該國首見的「主權雲」（sovereign cloud）。主權雲意指一個國家、地區、社群，能控制自身數據，包括資料存放位置、存取方式、及相關監管人員。
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