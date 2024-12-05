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坐收美中貿易戰紅利 越南最迷你省分出現「中國一條街」

中央社／ 河內5日專電
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國大陸的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量大陸人，當地開始出現鎖定大陸社群為主的消費服務。圖為北寧市一家大陸超市。圖／中央社
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國大陸的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量大陸人，當地開始出現鎖定大陸社群為主的消費服務。圖為北寧市一家大陸超市。圖／中央社

距離越南首都河內市1小時車程的北寧市有條長約200公尺的中國街，舉凡食、衣、住、行都有「中國方案」，這是越南坐收美中貿易戰紅利的表徵，也是中國民眾出海的奮力一搏。

北寧省（Bac Ninh）是越南面積最小的省分，因緊鄰河內市、離中國又不遠，先前即是韓、日、台廠商投資優先選擇地，進而形成電子產業聚落；2018年美中貿易戰後，開始大量吸引「中國+1」下的供應鏈轉移投資潮。

28歲的陳清松（Tran Thanh Tung）是土生土長的北寧人，過去一直在河內市求學、工作，近年看到家鄉的發展潛力選擇回北寧打拚。他說：「這裡有很多來自台灣、中國、日本、韓國的企業，工作選擇非常多。」

讓陳清松印象更深刻的是，現在北寧各角落、超市或是咖啡店，經常能看到台灣人與中國人，當地甚至出現一條中文招牌林立的中國街，讓他開始學著用簡單的中文和對方打招呼，以及試著品嘗中國料理。

陳清松口中的北寧中國街坐落在北寧市中心近2公里長的玉欣公主路上，而被稱為中國街的路段僅約200公尺，街上店家不乏中國民眾所熟知的企業品牌，包括漢庭酒店、蜜雪冰城，就連超市都傍名為「天貓」。

事實上，玉欣公主路最初以韓國街聞名，主要服務在當地工作生活的韓國人，連帶吸引其他外國人到此消費。同樣鎖定外國人消費市場的中國街便在韓國街的基礎上另起爐灶，與韓國街分占玉欣公主路的頭尾兩端。

老家在中國安徽、目前在北寧中國街經營飯店的吳仲秋談及中國街的發跡時表示，剛開始是一些越南陸幹看到當地中國同鄉有需求就開了超市、餐廳，當成副業經營，後來大企業前來集中採購，商機擴散後，店就開得更多。

吳仲秋指出，去年越南簽證政策更為便利後，一些遠在中國的服務業者紛紛跑到越南來，考察市場後，索性就把本業帶來這裡，「在中國開什麼店，在這邊就開什麼店」。中國街大約在今年9月形成目前規模。

隨著川普（Donald Trump）即將於明年1月就任美國總統，加上中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟復甦不如預期，外界預料，跨國製造業及其衛星業者出走中國的趨勢將持續。

在北寧一家台灣物流公司擔任主管的林炳文常透過逛展會認識、開發潛在客戶。他近日前往河內市參加一場電子展，參展的中國業者告訴他，「中國『太捲了』（太過競爭），促使他們到越南來找機會」。

只是「潤出來」（離開中國）之後，現實未必盡如想像。吳仲秋說，在中國是長三角、珠三角業者各做各的，現在企業到了越南高度集中在北寧、北江，大家聚在一起就是搶人、成本也不便宜，在越南的競爭甚至比中國激烈。

而陸幹下班後邀三五好友到中國街打牙祭，一頓熟悉的家鄉味要價動輒是越南餐館的1.5倍。吳仲秋說，陸幹白天都在工廠上班不會出來，中國街只有晚上才有人潮，餐飲業者等於一天只做一餐生意，價格必須得抬高。

儘管越南官方並未就在北寧省工作生活的中國人數量給出具體回應，但在路上經常可遇見中國人的直觀感受，讓民間出現「10萬中國人在北寧」的說法。與此同時，越南透過簽證審核調控在越中國人數量的消息開始流傳。

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）回應查證時，否認越南官方加強審核簽證一事，並強調越南去年8月15日修改出入境政策，即是致力為外國人進出、居留越南提供便利，以促進越南的經濟社會發展。

北寧中國街見證越南在前一波美中貿易戰火下的欣欣向榮，然而由於消費較高，加上不似一般越南街道隨處可見涼茶攤、咖啡店，當地民眾鮮少來這邊散步、購物，使得中國街之於北寧是個特別又自成一格的存在。

「中國+1」供應鏈轉移潮湧入越南北寧省，掛滿中文招牌的北寧中國街日漸成形，其中不乏中國民眾熟知的企業品牌。圖為北寧中國街上的漢庭酒店。圖／中央社
「中國+1」供應鏈轉移潮湧入越南北寧省，掛滿中文招牌的北寧中國街日漸成形，其中不乏中國民眾熟知的企業品牌。圖為北寧中國街上的漢庭酒店。圖／中央社
越南北寧市中心的玉欣公主路長約2公里，當地的中國街與韓國街都坐落於此，吸引中、韓等外國民眾前來消費。圖為玉欣公主路上一家超市的看板，以越、韓、中、英四語呈現。圖／中央社
越南北寧市中心的玉欣公主路長約2公里，當地的中國街與韓國街都坐落於此，吸引中、韓等外國民眾前來消費。圖為玉欣公主路上一家超市的看板，以越、韓、中、英四語呈現。圖／中央社

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