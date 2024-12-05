日銀鴿派官員未排除12月升息可能性 帶動日圓走揚

日本銀行（央行）立場屬鴿派的決策官員中村豐明5日表示，12月利率決策將「取決於經濟數據」，未完全排除日銀12月升息的可能性，帶動日圓兌美元5日盤中升值0.3%。

中村豐明5日說，「我曾說過，我不反對升息」，「但這個決策必須取決於數據，也要符合經濟情勢的改善幅度」，在12月會議之前，「將有各種數據出爐」，例如日銀的每季短觀報告。

中村豐明的這番言論被市場解讀為日銀還沒完全排本月升息的可能性，激勵日圓兌美元5日盤中升值近0.3%至150.21日圓。

中村豐明表示，「我們正處於必須根據經濟復甦進程，審慎調整貨幣寬鬆程度的階段」，「我不確定工資是否會繼續成長」，「我個人對工資成長的續航力沒信心」，因為在人口下滑、中小企業的資本支出減緩之際，需求不振，「我認為從2025年度起，年通膨率可能不到2%」。

他說，經濟需要結構性變革，才能讓經濟走向日銀的目標，也就是物價漲幅持續維持在2%，而這「需要一點時間」。

交易員目前預估，日銀在19日決策會議升息的機率為36%，低於上周末的66%。在10月接受彭博資訊調查的經濟學家當中，逾半數預期日銀12月會升息，近30%認為日銀會在明年1月採取行動。

從日銀7月升息以來，總裁植田和男不斷強調若經濟和物價發展符合該央行預測，準備好要升息，上周接受媒體訪問時也說，由於經濟數據走向大致符合日銀預期，再次升息的時機「近了」。