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亞股多隨美股漲勢收高 韓股續跌市場關注韓國局勢

中央社／ 香港5日綜合外電報導
亞洲股市今天大多隨著前一天的華爾街股市三大指數創歷史新高而收紅，南韓股市則延續前一天的跌勢收低。圖／AI生成
亞洲股市今天大多隨著前一天的華爾街股市三大指數創歷史新高而收紅，南韓股市則延續前一天的跌勢收低。圖／AI生成

亞洲股市今天大多隨著前一天的華爾街股市三大指數創歷史新高而收紅，韓國股市則延續前一天的跌勢收低。市場關注韓國局勢，韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，又在短短數小時後宣布解嚴，如今面臨國會彈劾。

這場戒嚴風波發生的時機特殊，正值韓國這個亞洲第4大經濟體難以取得成長、以及美國總統當選人川普下月上任後準備重新施行他的強硬貿易政策恐對韓國造成衝擊的疑慮日增之際。

然而，分析師從這場危機中看到了轉機。惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下研究機構BMI分析師指出：「我們認為當中透露出的正面訊息是戒嚴的迅速逆轉凸顯了韓國制度的韌性。」

「目前為止，我們預期對經濟和金融市場的衝擊有限，因為韓國央行韓國銀行（Bank of Korea）和財政部也迅速回應安撫投資人。」

昨天收盤挫跌逾1%的韓國綜合股價指數（Kospi）今天收盤跌0.9%。

危機爆發時一度貶至2年低點的韓元，今天持穩在1415韓元兌1美元的價位，略高於尹錫悅前天宣布戒嚴之前的價位。

日股基準日經指數收漲0.3%，來到39395.60點。

港股恆生指數收跌0.9%，來到19560.44點。

上海綜合股價指數收漲0.2%，來到3368.37點。

至於其他亞股，新加坡、雪梨、台北等股市都收漲。

亞股 尹錫悅 恆生指數 華爾街

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