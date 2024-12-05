三大護法加持！美股有望繼續攀高 策略師：年底漲勢可期

美股標普500指數剛締造一年來最大月線漲幅紀錄，4日收盤又創新高，2024全年漲幅朝30%邁進。居高思危的投資人可能擔心「泡沫」不知何時爆裂，但華爾街多位策略師認為年底還有高點可期，只是在持續攀升過程中可能遭遇一些障礙。

美股可望繼續攀高 但沿途有路障

高盛分析師最近在致客戶報告中預測，標普500指數年終落點大約在6,200點，也就是比4日收盤價6,086.49點再漲大約2%。

華爾街大多頭Fundstrat創辦人Tom Lee更樂觀，他預期標普500指數上看6,300點，但沿途可能遭遇障礙。他表示，美股短線將進入「遲疑地帶」，但他鼓勵投資人「逢低買進」。

他指出，短期內的確有些障礙可能阻撓美股繼續上攻，最明顯的是6日（周五）公布的美國11月非農就業報告、下周出爐的通膨數據，以及聯準會（Fed）本月17日至18日會後宣布的利率決策。這些數據都可能影響市場對12月Fed進一步降息的預期。

不過，有兩大潛在撐盤力量可以期待。Lee認為，即使美股下跌，也有兩張強大的安全網可限縮跌幅。他指出，「Fed賣權」（Fed put）與「川普賣權」（Trump put）疊加，將使美股有撐，一拉回就可能觸動買盤承接。

「Fed賣權」指的是如果市況動盪，美國央行可望出手救市。「川普賣權」則是基於這位美國總統當選人向來把股市榮景視為政績，所以明年元月就職後想必會釋出利多政策，例如減稅和鬆綁監管法規，以確保股市漲勢持續不輟。

季節性因素也可能有利美股繼續攻堅。嘉信理財分析師桑德絲說，自1928年以來，標普500指數12月平均上漲1.3%。而且，根據這段時期的統計資料，12月收漲的機率達74%，是全年多頭勝算最高的月份。

此外，美股另有一波「耶誕老人行情」可指望，意指從封關前的最末五個交易日到新年的頭兩個交易日，美股在這七天傾向上漲。Ritholtz財富管理公司首席市場策略師考克斯說，自1950年以來，標普500指數這段時期上漲機率達80%。

泡沫爆裂時機未到 獲利回吐賣壓難免

John Hancock投資管理公司投資策略師米斯金則表示，2024年美股表現這麼強，可能給一些投資人誘因局部獲利了結，尤其美股估值相對於基本面來說已顯得高昂。2025年Fed降息步調可能減緩，是另一大潛在風險。

至於美股「泡沫」是否爆破的疑慮，專家指出，「泡沫」有兩大特徵：股票估值極高，市場信心亢奮至極。目前來看，美股價位確實已高，但市場信心尚未到樂極恐將生悲的地步。

舉例來說，美國散戶投資人協會（AAII）最新發布的每周例行調查顯示，僅37.1%的受訪者表示看漲後市，比率低於歷史平均值。Lee的解讀是，這顯示市場狂熱近已降溫，而這種「相對悲觀」的氣氛其實有利美股大盤續漲。