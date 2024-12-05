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陸電商Temu未於期限完成註冊 遭越南暫停營運

中央社／ 河內5日綜合外電報導
越南工商部今天表示，中國跨境購物平台Temu未於11月底的期限內完成在越南的商業註冊，已被告知暫停在越南營運。圖／路透
越南工商部今天表示，中國跨境購物平台Temu未於11月底的期限內完成在越南的商業註冊，已被告知暫停在越南營運。圖／路透

越南工商部今天表示，中國跨境購物平台Temu未於11月底的期限內完成在越南的商業註冊，已被告知暫停在越南營運。

綜合法新社和路透社報導，中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu於10月開始在越南提供服務。Temu被要求於11月底前向越南政府登記註冊，否則將封鎖其在越南的網域和應用程式。

越南工商部在新聞稿中表示：「Temu在完成註冊程序前，營運將暫停。」

「該平台已遞交在越南經營電商申請書，目前正由當局審核。」

聲明中並未說明，暫停營運令將持續多久，以及Temu必須怎麼做，暫停營運令才會解除。

今天從越南連上Temu的網頁，語言選項中的越語已經被移除。

Temu在網站公告：「Temu目前正和越南的電子商務暨數位經濟局及工商部合作，在越南登記註冊電商服務業務。」

越南工商部和當地業者曾對中國線上平台祭出超低折扣衝擊當地市場表達憂心。工商部也曾就平台可能會銷售廉價仿冒品表達關切。

Temu在印尼也踢到鐵板，當地監管當局要求Alphabet旗下的Google和蘋果公司（Apple）禁止Temu在印尼的應用程式商店上架，以保護印尼小型商家。

越南國會上週通過「增值稅法」修正案，規定在當地營運的外國電商平台必須支付增值稅，並呼籲政府取消低價進口商品免稅。

越南財政部上週表示，該部已展開取消低價進口品免稅程序。

越南國會此舉對於外國平台主導的電商產業將是一大打擊。外國電商平台過去一向受惠於免徵增值稅，以及一項自2010年以來，關於價值100萬越南盾（約40美元）以下的低價進口商品免關稅的規定。

印尼 越南 電商

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