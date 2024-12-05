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未來誰接手？英特爾急尋接班人 新任執行長人選條件曝光

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英特爾高層說，繼任執行長須有晶圓代工的製造專長，並具備產品端的業務經驗。路透
英特爾高層說，繼任執行長須有晶圓代工的製造專長，並具備產品端的業務經驗。路透

英特爾掌門將由誰接手？臨時共同執行長辛斯納（Dave Zinsner）4日說，繼任人選須有晶圓代工的製造專長，並具備產品端的業務經驗

辛斯納在瑞銀科技大會上表示，他並未參與遴選程序，但猜測新任執行長將有晶圓代工能力與產品端經驗。他並指出，英特爾的核心策略維持不變。

辛斯納說，10月財報提供的展望沒有改變，並樂觀看待該公司的個人電腦（PC）和伺服器業務。他說，Luner Lake處理器帶動下，晶圓代工業務在下一年度將開始有較佳利潤；該部門將持續降低成本、加上利潤更高的晶圓組合，應有助於改善情況。晶圓代工是前執行長基辛格整頓大計的重心。

英特爾晶圓代工製造暨供應鏈主管錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）指出，需要重大的文化變革，才能躋身為成功的晶圓代工廠與半導體業者。

錢德拉塞卡蘭說，儘管面臨困難和技術問題，英特爾在18A先進製程上的進展一如預期，已達成好幾個里程碑；現在這個製程沒有重大難題，剩下的問題是須克服良率及缺陷密度（defect density）等挑戰。他並表示，英特爾打算在明年上半提供18A晶片樣品給客戶，並在明年下半開始在奧勒岡工廠增產。

路透先前報導，英特爾尋覓新任執行長人選將著重於外部人士，已接洽晶片設計軟體大廠益華（Cadence Design Systems）前執行長陳立武、邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）等人。

半導體 英特爾

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