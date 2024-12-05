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王磊因走私藥品案遭調查 AZ任命新全球執行副總裁

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）今天任命芮克（IskraReic）為新任全球執行副總裁，接替已被中國當局拘留的王磊。

法新社報導，芮克將負責亞洲、中東和非洲等多個地區的市場，並接管王磊負責的中國業務，此舉將進一步增強中國分公司的穩定性。

阿斯特捷利康上月表示，中國官員正在調查一些阿斯特捷利康現任和前任員工，是否有走私未上市藥品以及違規收集病患個資等情事。

阿斯特捷利康在今天發布的聲明中表示，全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊因在中國接受調查而繼續暫離工作崗位。

阿斯特捷利康還說，沒有關於王磊的新消息，只知道他仍遭拘留。

芮克是阿斯特捷利康資深員工，創立該公司的疫苗和免疫治療部門，其中包括監督COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的開發。

疫苗 走私 阿斯特捷利康

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