OPEC+今開會 預料會延續目前減產措施來因應川普上台

石油輸出國組織（OPEC+）今天（周四）開會，預料會延續目前的減產措施，他們正留意美國當選總統川普上任後會如何對伊朗和委內瑞拉實施石油制裁。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）目前每天減產近600萬桶石油，占全球供應量近6%，目的是在支撐油價。

今年6月，OPEC+表示將繼續保留大部分石油減產量，9月則開始逐步解除每日220萬桶自願減產量。

不過，他們已多次延遲向注入更多石油。6月開會前夕迄今，布蘭特原油價格已下跌超過9%，並在最近幾個月內維持狹幅波動。周三，布蘭特油價收盤下跌1.8%至每桶72.31美元。

分析師表示，OPEC+做任何調整之前，將先評估即美國新任政府對全球石油供應的影響。RBC資本市場全球商品策略主管 Helima Croft說：「審慎的做法是繼續觀察，等一季再說。」

在現任美國總統拜登的領導下，伊朗的石油出口幾乎全部銷往中國大陸。然而，川普已揚言對一些石油生產國加徵關稅，並計劃重祭他的「最大施壓」政策，要讓伊朗石油出口歸零到破產。