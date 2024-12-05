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OpenAI開始跨足矽谷正夯的領域：軍工業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI的合作方Anduril的系統可以偵測、評估、追蹤無人機。路透
OpenAI的合作方Anduril的系統可以偵測、評估、追蹤無人機。路透

開發ChatGPT的人工智慧（AI）公司OpenAI，如今也開始進軍戰爭市場，深入這個矽谷幾年前仍避之唯恐不及、如今卻紛紛投身的領域。

OpenAI已同意，將和國防科技新創公司Anduril Industries 合作，將自己的技術納入美軍所使用對抗無人機攻擊的系統之中。兩家公司周三宣布了這項合作關係，代表 OpenAI迄今和美國國防部最深入的合作，也是首次和商用武器製造商合作。

兩家公司表示，OpenAI將把技術整合到Anduril的反無人機系統的軟體。Anduril的系統可以偵測、評估、追蹤無人機。如果識別出具有威脅性的無人機，軍方可以動用電子干擾、無人機和其他手段予以擊落。

Anduril也生產攻擊無人機，台灣官方已和美國政府簽署正式協議，將向 AeroVironment公司和Anduril Industries公司採購多達1,000架攻擊無人機。

Anduril表示，AI可以提升偵測和因應無人機的準確性和速度，進而減少人員傷亡。

OpenAI 過去曾禁止將自己的AI技術用於軍事和戰爭領域。今年1月，OpenAI修改政策，儘管仍然禁止將技術用於攻擊性武器，但已和國防部達成網路安全工作和其他專案的合作。今年，OpenAI將前國家安全局局長仲宗根加入董事會，並聘請原國防部官員貝克（Sasha Baker）組建專注於國家安全政策的團隊。

其他科技公司也在採取同樣的取向，認為美國必須將AI技術視為戰略資產，以強化國家安全。上個月，新創公司Anthropic表示，將透過和帕蘭堤科技（Palantir Technologies）合作，讓美國軍方能夠使用他們的AI技術。

Anduril共同創辦人Palmer Luckey 很早就是科技業直言不諱的川普支持者。他的妹妹嫁給後來主動退出的司法部長提名人蓋茨（Matt Gaetz）。Luckey和川普的盟友馬斯克也關系密切。

AI OpenAI 國防部 美國

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